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Mahkeme rapor talebini kabul etti; Mehmet Ayvalıtaş davası 26 Ekim'e ertelendi

Dosyada İTÜ Ulaştırma bölümünden aksi halde Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması talep edildi

12 Temmuz 2016 14:10

Gezi Parkı eylemleri sırasında İstanbul Ümraniye’de araba çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş’ın 14. duruşması Kartal Adliyesi’nde görüldü.

Duruşmada, dosyada İTÜ Ulaştırma bölümünden aksi halde Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması talep edildi. Sanık avukatı ise "Yeni rapor alınmasına gerek yoktur raporlar arasında çelişki yoktur" dedi.

IMC'de yer alan habere göre, mahkeme, rapor alınması talebini kabul ederek adlı tıp uzmanlar kurulundan rapor alınmasına karar verdi. Duruşma 26 Ekim saat 09.30'a ertelendi.

 

 

Ne olmuştu?

 

Mehmet Ayvalıtaş Gezi Parkı eylemleri sırasında, İstanbul Ümraniye’deki 1 Mayıs Mahallesi’nde 2 Haziran 2013 gecesi saat 22:00 sularında eylemcilerin içine hızla giren aracın çarpması sonucu 19 yaşında hayatını kaybetti.

Ayvalıtaş’ın ölümü kayıtlara trafik kazası olarak geçti. Aynı olayda, Ayvalıtaş’ın yeğeni S.K., de yaralandı. Lise öğrencisi S.K 20 gün yoğun bakımda kaldı.

Ayvalıtaş’ın ölümüyle ilgili Cumhuriyet Savcısı Müfit Büyükçolpan’ın hazırladığı iddianame İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.

İddianame hazırlanmadan önce olay yerinde tanıklarla birlikte keşif yapılmadı. İddianamede MOBESE kayıtlarına yer verilmedi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayın olduğu yer ve civarındaki MOBESE’lere yansıyan bir görüntü olmadığını bildirdi. Sanıklar tutuklanmadı.

Savcı Büyükçolpan, sanıkların çok hızlı araç kullanmaları ve takip mesafesini kısa tutmaları nedeniyle ani durulması gereken kaza anında duramadıklarını belirtti.

Ayvalıtaş’a aracıyla çarpıp ölümüne sebep olan sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ile Cengiz Aktaş, Türk Ceza Kanunu’nun 85/2. maddesi uyarınca “taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma” suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Mehmet Ayvalıtaş’ın annesi Fadime Ayvalıtaş tedavi gördüğü Göztepe SSK Hastanesi’nde 13 Aralık 2013’te hayatını kaybetti.

Ayvalıtaş davasının ilk duruşması 21 Kasım 2013’te görüldü.

Davanın altıncı duruşmasında Ayvalıtaş ailesi ve aileye destek için gelenler adliye içinde ve dışında saldırıya uğramıştı.

 

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Gezi parkıMehmet AyvalıtaşİTÜÜmraniye

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