Adli Tıp Raporu'na göre Mehmet Ayvalıtaş kendi ölümünde tam kusurlu

Gezi Parkı eylemleri sırasında İstanbul Ümraniye’de araba çarpması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş’ın ölümüyle ilgili dava dosyasına tarafların kusur durumlarına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu ulaştı. Raporda, sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ve Cengiz Aktaş'ın "kusursuz" oldukları, yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş ile olayda yaralanan Seyit Kartal'ın ise asli ve tam kusurlu oldukları bildirildi.

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin iki sayfalık raporunda, olay günü olan 2 Haziran 2013 tarihinde, Mehmet Ayvalıtaş ile mağdur Seyit Kartal'ın da aralarında olduğu bir grubun Gezi Parkı protestosu kapsamında O-1 Güney TEM Otoyolu, 6 No'lu üst geçit civarında yayalara kapalı olan ve bariyerlerle çevrili yolu trafiğe kapatmak istedikleri belirtildi.



DHA'nın haberine göre, grubun yola çıkarak 'Dur' işareti yaptığı, sanıklardan Mehmet Görkem Demirbaş'ın ani fren neticesinde önünde seyir halinde bulunan Cengiz Aktaş yönetimindeki otomobile çarptığı ifade edilen raporda, çarpışmanın etkisi ile araçların da yol üstünde yaya olarak bulunan Ayvalıtaş ve Kartal'a çarptığı kaydedildi.

'Dikkatsiz, özensiz, nizamlara aykırı hareket ettiler'

4 uzman tarafından hazırlanan raporda, "Ayvalıtaş ve Kartal, yaya girişlerinin mevcut fiziki engellerle yasaklanmış otoyola girip vasıtaların çarpmasına maruz kalarak kendi can güvenliklerini tehlikeye düşürmüşlerdir. Dikkatsiz, özensiz ve nizamlara aykırı hareket etmiş olup kendi ölüm ve yaralanma olayında asli ve tam kusurludurlar" denildi.

'Sanıkların kusuru yok'

Raporda, sanık sürücüler Demirbaş ve Aktaş'ın ise yaya girişine yasaklanmış ve bariyerlerle çevrili otoyolda araçlarıyla seyretmekteyken ani bir şekilde ve tehlike oluşturur tarzda yola giriş yapan yayalara çarpması nedeniyle olaya karıştıkları belirtilerek, "Olayın şekli, mahal şartları ve yolun özelliği dikkate alındığında, hatalı tutum ve davranışları bulunmadığından sonuçta atfı kabil kusurları yoktur" cümlelerine yer verildi.

Mehmet Ayvalıtaş tam kusurlu bulundu

Raporun sonuç bölümünde ise olayda sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ve Cengiz Aktaş'ın "kusursuz" oldukları, yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş ile olayda yaralanan Seyit Kartal'ın ölüm ve yaralama olayında asli ve tam kusurlu oldukları bildirildi.