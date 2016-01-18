Mehmet Ayvalıtaş davası yine ertelendi

Gezi Parkı eylemlerine destek amaçlı Ümraniye'de gerçekleşen yürüyüş sırasında 20 yaşındaki Mehmet Ayvalıtaş'ın bir aracın çarpması sonucu ölümüyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

Posta'da yer alan habere göre; Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 10. celsesi görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Görkem Demirbaş geldi. Mehmet Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş, ağabeyi Muharrem Ayvalıtaş, olayda yaralanan Seyit Kartal’ın babası Mustafa Kartal’ın da katıldığı duruşma yoğun güvenlikönlemleriyle başladı. Duruşmayı Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan da izledi. Mahkemenin bulunduğu koridor sürgülü bariyerlerle güvenlik görevlilerince kapatıldı ve davaya müştekiler dışında izleyici alınmadı. Adliye dışında ise de emniyet güçleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

"Tutuklama talebimiz vardır"

Mahkeme Heyeti Başkanı Mehmet Selçuk, dava dosyasına olay yerinde yapılan keşif çalışmasına dair bilirkişi raporunun geldiğini belirtti. Mehmet Ayvalıtaş ve kazaya geçiren Seyit Kartal’ın yaşanan olayda asli kusurlu, sanıkların ise kusurlarının olmadığına ilişkin gelen rapora Ayvalıtaş ailesinin avukatları kabul etmedi. Ailenin avukatlarından Ayla Öztabak raporda ciddi eksiklikler olduğunu belirterek, "Rapora ilişkin daha sonra ayrıntılı beyanda bulunacağız. Raporda hız sınırından bahsedilmemiştir. Verdiğimiz CD’ler raporda dikkate alınmamıştır. 3. Araç söz konusudur, tanık ifadeleri konu edilmemiştir. Her iki sanık hakkında tutuklama talebimiz vardır" dedi.

"Baba olarak içim yanıyor"

Baba Ali Ayvalıtaş sanıkların alkol muayenelerinin olay anında değil de bir sonraki gün yapıldığını ifade ederek, "Karayoluna vatandaşların intikalinin engellenmesi yönünde güvenlik tedbiri alınmamıştır. Baba olarak içim yanıyor. Adaletin gerçekleşmesini istiyorum. Tüm çabam bunun içindir" diye konuştu.

Sanık avukatı: Önlem almış olsaydı...

Sanık Mehmet Görkem Demirbaş’ın avukatı Yalçın Tura ise rapora bir diyeceklerinin olmadığını söyleyerek, "Güvenlik görevlileri ihbar yapıldığı anda gerektiği şekilde önlem almış olsaydı bu olay meydana gelmeyecekti. Hiç kimsenin canı yanmayacaktı" dedi. Sanık Demirbaş da rapora bir itirazının olmadığını kaydetti.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti taraflara bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunabilmeleri için süre verirken sanıkların tutuklanmaları taleplerinin reddine karar verdi. Gelecek celse güvenlik tedbirlerinin alınması için yazı yazılmasına karar veren mahkeme duruşmayı 3 Mart günü saat 09.45’e erteledi.

"Biz terörist değiliz, halkız"

Dava sonrası adliye önünde açıklama yapan baba Ali Ayvalıtaş bilirkişi raporunu kabul etmediklerini belirterek, "Dalga geçiyorlar,bilirkişi resmen bizim çocukları öldürdüğü gibi, bir de parçalara ayırmıştır. Biz bunu kabul edemeyiz. Her türlü oyunla bizi eritip bizi yok edip davamızı bitirmek ya da zaman aşıma uğratmak istiyorlar. Gezi olayları tüm Türkiye’yi birleştiren bir olaydır. Mehmet’in davasında hala tutuklama olmadı.Tutuklama istiyoruz ama reddediliyor. Ben bu adaletten hiçbir şey beklemiyorum. Biz terörist değiliz, halkız" dedi.