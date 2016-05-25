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Mehmet Ayvalıtaş davası 12 Temmuz'a ertelendi

Avukatları Ayvalıtaş'ı kusurlu bulan bilirkişi raporuna itiraz etti

25 Mayıs 2016 15:42

Gezi Parkı eylemleri sırasında İstanbul Ümraniye’de araba çarpması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş, davası avukatların bilirkişi raporuna itiraz etmesi üzerine ertelendi.  Raporda, sanıklar Mehmet Görkem Demirbaş ve Cengiz Aktaş'ın "kusursuz" oldukları, yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş ile olayda yaralanan Seyit Kartal'ın ise asli ve tam kusurlu oldukları bildirilmişti. 

Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin açılan davanın 13'üncü duruşması Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme hâkiminin değiştiği duruşmaya, avukatlar, sanıklar ve sanık avukatları haricinde kimse alınmadı. Ayvalıtaş'ın ailesinin dahi alınmadığı duruşmada, Ayvalıtaş ile aynı olayda yaralanan Seyit Kartal'ı "tam kusurlu", sanıklar ise "kusursuz" bulan bilirkişi raporuna Ayvalıtaş'ın avukatları itiraz etti. Avukatlar, raporun termodinamik ve trafik uzmanlarından oluşan bir heyet tarafından hazırlanmasını istedi.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, avukatlara rapora itiraz için 30 gün süre vererek duruşmayı, 12 Temmuz'a erteledi.

 

 

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