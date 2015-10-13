Mehmet Ali Şahin: Demirtaş'ın açıklaması, eylemi gerçekleştiren örgüte hizmet etmiştir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Ankara'daki katliamın ardından yaptığı açıklamaları eleştirerek, "Demirtaş'ın bu açıklaması eylemi gerçekleştiren hangi örgütse, bu örgütün eylemine hizmet etmiştir. Çok talihsiz açıklamalar. Son derece sorumsuz bir davranış" dedi. Demirtaş'ın sözleri, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından da eleştirilmiş, MHP ve CHP liderleriyle görüşme talebinde bulunan Davutoğlu, bu sebeple Demirtaş'la görüşmemişti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşemeyi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşme teklifini reddetmesini değerlendiren AKP Genel Başkan Yardımcısı, "Kılıçdaroğlu sorumlu davrandı. Ama bir sözünü eleştirdim. Terör sorununu çözecek olan partinin CHP demesi partizanca bir yaklaşım. Parti çıkarları için kullanmaktadır. Yadırgadım. Bahçeli'nin tavrından dolayı MHP tabanında bir çok arkadaşımız bu tavırdan dolayı son derece rahatsızdır" dedi.

A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in cuma gününe kadar mitingleri askıya aldıkları yönündeki açıklaması için de "Terör örgütü siyasi akışı etkiledim der. Onlara prim vermememiz gerekir. Güvenlik önlemi alınarak siyasi partiler, siyasi programlarını uygulamalı" yorumunu yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Ankara'daki katliamından sonra yaptığı açıklamaları da eleştiren Mehmet Ali Şahin, "Demirtaş'ın bu açıklaması eylemi gerçekleştiren hangi örgütse, bu örgütün eylemine hizmet etmiştir. Çok talihsiz açıklamalar. Son derece sorumsuz bir davranış" dedi.

PKK'nın eylemsizlik kararını değerlendiren Şahin, "Silahlar elimizde ama tetiklemeyeceğiz demek. Eylemsizlik içerisinde olabilirsin. Senin bu duruşun bile bir tehdit oluşturuyorsa yapılması gereken neyse o yapılır" dedi.