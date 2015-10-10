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Demirtaş: Tek bir yönetici istifa etmiyor, demek ki çok memnunlar!

"Bu saldırı devletimiz tarafından halkımıza yapılmıştır!"

10 Ekim 2015 18:53

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Ankara'da en az 95 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "150’ye yakın insanımız seçim öncesi ve sonrası kaybettik, sorumlu ortada yok. Etkili bir soruşturma yok. Bugünkünde de olmayacak" dedi. 

Katliamdan devleti sorumlu tutan Demirtaş, "Bu devletimizin, milletimizin birliğine yapılan saldırı değil, devletimizin halkımıza yaptığı saldırıdır" dedi. "Ortaya çıkan tablodan çok memnunlar" ifadelerini kullanan Demirtaş, "Hiçbir devlet başkanının, Cumhurbaşkanı’nı arayıp başsağlığı dilemesini kabul etmiyoruz. Taziye hak eden halktır" diye konuştu.

Selahattin Demirtaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Şu güne kadar tek bir sorumlu ortaya çıkarılmış değil. Bir tweet attı diye o kişiyi bulup tutuklayabiliyorlar. Saray’ın emrinden dolayı tek bir kişiyi hapse atıyorlar. 150’ye yakın insanımız seçim öncesi ve sonrası kaybettik, sorumlu ortada yok. Etkili bir soruşturma yok. Bugünkünde de olmayacak. Bizim açımızdan karanlık, derin, dış güçlerin yaptığı bir olay değil.

Bunların parmağı yoksa, hiç değilse önleyemedikleri tek bir yönetici istifa ediyor mu? Etmiyor. Demek ki çok memnunlar. Ortaya çıkan tablodan çok memnunlar. Bu devletimizin, milletimizin birliğine yapılan saldırı değil, devletimizin halkımıza yaptığı saldırıdır. Hiçbir devlet başkanının, Cumhurbaşkanı’nı arayıp başsağlığı dilemesini kabul etmiyoruz. Taziye hak eden halktır. Bir örgüt lideri çıkıp devlet güvencesinde miting yapabiliyor.

Kendi kendimizi bombaladığımızı açıkça söyleyen AKP yöneticileri vardır. Biz birlikte yaşamayı savunan bir partidir ama birlikte yaşamda sizin gibi alçaklar yoktur. Biz bu ülkedeki onurlu, haysiyetli, ezilen, emekçi ve bu kimliği taşıyan toplumsal kesimlerle birlikte yaşayacağız.

 

"Yargı karşısına çıkacaksınız"

 

Bütün bu acıları ancak ezilenlerin dayanışması ve birliğiyle atlatabiliriz. Bundan beslenenlerle bir kardeşlik hukukumuz yok, olmaz da... Devletin beslediği çetelerle kardeşlik hukukumuz yok. Hesabı sorulacak. Merak etmeyin, yargı karşısına çıkacaksınız. Her sorumluluğunuzdan dolayı yargılanacak. Ellerinize o kelepçeler takılacak, bugün gençleri ensesinden tutup polis arabalarına soktuğunuz gibi bu sorumlular da o cezaevlerine girecekler.

 

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