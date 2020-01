Davutoğlu: Demirtaş'ınki hukuken de yargılanacak bir tutum!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Ankara’daki Barış Mitingi’nde en az 95 kişinin ölümüne neden olan patlamalara ilişkin olarak kullandığı “Bu devletin halka saldırısıdır” sözlerini eleştirdi.

Davutoğlu, “Demirtaş, PKK terörünü masum gösterip, iç savaş çağrısında bulunuyorsa, 'devletin halkına yönelik suçudur' diyorsa ve halkı devlete isyana teşvik ediyorsa, esas bunlar hukuken de millet vicdanında da sorgulanacak, yargılanacak, hükmü verilecek bir tutumdur” ifadesini kullandı.

Davutoğlu, Demirtaş’ın “İstihbaratçı mısınız, vali misiniz, başbakan mısınız bilemeyiz. Yargılanacaksınız, ellerinize o kelepçeler takılacak” ifadesine yanıt olarak “Hesap soracak olan varsa buradayım, burada olacağım” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun üç gün ulusal yas ilan ettiği açıklamasının ilgili kısmı şöyle:

"Sayın Demirtaş'ın açıklamalarında gerçekten vahim unsurlar var. Bizim bileğimize ne takılacağına millet karar verir. Hukuki olarak da biz her an hesap vermeye hazırız. Ama hesap veremeyecek olanlar, halkı isyana teşvik edenler, 'terörist cenazelerine katılmayan milletvekilleri hakkında soruşturma açacağım' diyenler, açık olarak 'terör örgütüne sırtımı dayıyorum' diyenler, iki polisimiz evinde şehit edilirken, 'iki polis için bunca operasyona gerek var mı' diyerek, insan canını yok sayanlar, barış sözcüğü kullanıp arkasından daha dün, bugünkü hayatını kaybeden vatandaşlarımız ne kadar bizim için kutsal bir emanet ve hüzün kaynağıysa, dün daha Diyarbakır'da hamile eşinin ve üç yaşındaki çocuğunun yanında polisimizi şehit edenlere karşı sesini çıkarmayanlar halk tarafından manen kelepçelenmiştir. Sayın Demirtaş'ın vicdanı kelepçelenmiştir, Sayın Demirtaş'ın izanı kelepçelenmiştir. Ben buradayım. Hesap soracak olan varsa buradayım, burada olacağım. Ankara'dayım, Diyarbakır'dayım, Konya'dayım. Türkiye'nin her yerindeyim."

"Ama Demirtaş, bütün bu suçlar karşısında, PKK terörünü masum gösterip, bugünkü terörü ki bugünkü terörün arkasında da PKK çıkabilir, DEAŞ çıkabilir, kimin çıkacağı ortaya konacak, bugünkü terörde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acıları üzerinde bir iç savaş çağrısında bulunuyorsa, 'devletin halkına yönelik suçudur' diyorsa ve halkı devlete isyana teşvik ediyorsa, esas bunlar hukuken de millet vicdanında da sorgulanacak, yargılanacak, hükmü verilecek bir tutumdur. Bugünkü terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acıları üzerinde bir iç savaş çağrısında bulunuyorsa, 'devletin, halkına yönelik suçudur' diyorsa ve halkı, devlete isyana teşvik ediyorsa, esas bunlar hukuken de millet vicdanında da sorgulanacak, yargılanacak, hükmü verilecek bir tutumdur. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir siyasi, modern, çağdaş bir devlette hiçbir siyasi böyle bir terör saldırısı karşısında dönüp de devletini, ait olduğu siyasal yapıyı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olması bağlamında söylüyorum onu, suçlamaz, teröristleri suçlar."



“Selahattin Demirtaş'ın meselesinin, terörle mücadele, vatandaşların hüznü veya vatandaşların hüznünü paylaşmak olmadığını” söyleyen Davutoğlu, "Bizim yüreğimiz yanıyor, bunu herkes bilir ama onun meselesi, bizim yüreğimizdeki yangını, ülke yangınına çevirmek. Ama eminim, HDP'ye samimi bir şekilde oy veren vatandaşlarımız dahi Demirtaş'ın bu ikili dilini, bu nefret söylemini gerektiği şekilde cezalandıracak, ona karşı gerekli tavrı ortaya koyacaktır" dedi.