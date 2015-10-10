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Davutoğlu "AK Parti değil, seçim hükümetiyiz" dedi, muhalefeti suçladı

"Bu hükümet Ak Parti hükümeti değil, seçim hükümetidir; katılmış olsalardı, teröre karşı en büyük desteği vermiş olurlardı"

10 Ekim 2015 21:51

Ankara'da düzenlenmesi planlanan Barış Mitingi öncesinde meydana gelen patlamalarla ilgili açıklama yapan Başbakan Ahmet Davutoğlu,  "Bu hükümet Ak Parti hükümeti değil, seçim hükümetidir. Keşke ulusal birlik hükümeti ile zorlukları göğüsleseydik. Siyasi polemik yapmak istemem ama bu hükümete katılmış olsalardı, teröre karşı en büyük desteği vermiş olurlardı" dedi.

Ankara'daki katliamın ardından düzenlediği basın toplantısının son bölümünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Davutoğlu, "Kılıçdaroğlu, 'Size açık çek veriyoruz. Terörü bitirmek için ne istiyorsanız yapacağız' dedi. Ne düşünüyorsunuz" şeklindeki soruya, şu cevabı verdi: 

"Sayın Kılıçdaroğlu’nun böyle bir günde doğru bir çağrı yaptığını düşünüyorum. Bu hükümet AK Parti hükümeti değil, seöçim hükümetidir. 7 Haziran’da millet hiçbirimize tam anlamıyla sorumluluk vermedi. Verseydi bu sorumluluğu üstlenirdik. Cumhurbaşkanımızın verdiği bir görev ile anayasanın öngördüğü şekilde ülke sahipsiz kalmasın diye tüm partilerden milletvekillerine bakanlık teklifinde bulundum. Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP katılmayacağını belirtti. Siyasi polemik yapmak istemem ama bu hükümete katılmış olsalardı, teröre karşı en büyük desteği vermiş olurlardı. Bu sorumluluğu ortak almak konusunda imtina ettiler ve vekillerinin görev almasını engellediler. Yine de olumlu buluyorum.

Sayın Kılıçdaroğlu’yla da Bahçeli’yle de, birlikte de, ayrı ayrı da görüşmek istiyorum. Keşke hükümet kurma çabasında hep birlikte olabilseydik.  AK Parti, CHP, MHP ve anayasal zorunluluk gereği HDP ile birlikte zorlukları göğüsleseydik. Dediğim gibi bu çağrıyı olumlu görüyorum, görüşmeye hazırım."

Davutoğlu'nun açıklamalarının tamamı şöyle.

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