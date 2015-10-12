Demirtaş: Bu saatten sonra kalabalık büyük mitingleri gerekli görmüyorum

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Bu saatten sonra kabalalık büyük mitingleri gerekli görmüyorum. Müzikli, cıvıl cıvıl bir kampanya yürütebilmeyi biz de isterdik. Ama bunun koşulları yok. Bu acılı ortamda bunu yapabilmemiz mümkün değil, doğru da değil" dedi.

Demirtaş, Ankara'daki terör saldırısında yaşamını yitiren ve dün İstanbul'da toprağa verilen Kübra Meltem Mollaoğlu için Kadıköy Fikirtepe'de kurulan taziye çadırını ziyaret etti. Demirtaş ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. HDP'nin seçim mitingleri düzenlememe ihtimalinin hatırlatılması üzerine Demirtaş, "Böyle acılı bir ortamda nasıl miting yapabiliriz ki, güvenliğimizi biz kendimiz de sağlarız. Bu konuda biz ciddi bir kaygı duymuyoruz. Tek bir kişinin canı bizim seçim başarımızdan ve mitinglerimizden çok önemlidir" dedi.



Mümkün değil, doğru da değil





Mitingleri çok da gerekli görmediğini söyleyen Demirtaş, “Partimizin MYK'sı 1-2 gün içinde toplanıp tartışacak. Ben fikir olarak bu saatten sonra kabalalık büyük mitingleri gerekli görmüyorum. Seçim müzikli, cıvıl cıvıl bir kampanya yürütebilmeyi biz de isterdik. Ama bunun koşulları yok. Bu acılı ortamda bunu yapabilmemiz mümkün değil, doğru da değil” diye konuştu.

