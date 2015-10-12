T24 LogoT24 Logo
Politika

Demirtaş: Bu saatten sonra kalabalık büyük mitingleri gerekli görmüyorum

"Bu acılı ortamda bunu yapabilmemiz mümkün değil, doğru da değil"

12 Ekim 2015 18:56

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Bu saatten sonra kabalalık büyük mitingleri gerekli görmüyorum. Müzikli, cıvıl cıvıl bir kampanya yürütebilmeyi biz de isterdik. Ama bunun koşulları yok. Bu acılı ortamda bunu yapabilmemiz mümkün değil, doğru da değil" dedi.

Demirtaş, Ankara'daki terör saldırısında yaşamını yitiren ve dün İstanbul'da toprağa verilen Kübra Meltem Mollaoğlu için Kadıköy Fikirtepe'de kurulan taziye çadırını ziyaret etti. Demirtaş ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. HDP'nin seçim mitingleri düzenlememe ihtimalinin hatırlatılması üzerine Demirtaş, "Böyle acılı bir ortamda nasıl miting yapabiliriz ki, güvenliğimizi biz kendimiz de sağlarız. Bu konuda biz ciddi bir kaygı duymuyoruz. Tek bir kişinin canı bizim seçim başarımızdan ve mitinglerimizden çok önemlidir" dedi.


Mümkün değil, doğru da değil

 


Mitingleri çok da gerekli görmediğini söyleyen Demirtaş, “Partimizin MYK'sı 1-2 gün içinde toplanıp tartışacak. Ben fikir olarak bu saatten sonra kabalalık büyük mitingleri gerekli görmüyorum. Seçim müzikli, cıvıl cıvıl bir kampanya yürütebilmeyi biz de isterdik. Ama bunun koşulları yok. Bu acılı ortamda bunu yapabilmemiz mümkün değil, doğru da değil” diye konuştu.

ETİKETLER

demirtaşhdpseçimmiting

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24