Mehmet Ali Ilıcak'tan annesine: Bu kaçmayla olmaz, gel ve aslanlar gibi ifadeni ver

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen gazeteci Nazlı Ilıcak'a oğlu Mehmet Ali Ilıcak "Sana yakışan bu duruş değil, gel ve derhal ifadeni ver" diyerek, çağrıda bulundu.

FETÖ darbesi soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak tatil yaptığı Bodrum'da bulunamayan Nazlı Ilıcak'a oğlu çağrı yaptı. Medyaradar'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuşan Mehmet Ali Ilıcak, “Sana yakışan bu duruş değil, gel ve derhal ifadeni ver” diye seslendi.

Annesiyle henüz konuşamadığını belirten Ilıcak, "Ben bir evladım, o da benim annem. Böyle bir süreçte ne söylenebilir ki? Annemin nerede olduğunu bilmiyorum, olay nedir, kendisi nerede ne yapıyor en ufak bir fikrim yok. Endişeleniyorum ben de. Zor bir durum" diye konuştu.

“Gel, aslanlar gibi ifadeni ver”

"Bunu bekliyor muydunuz?" sorusuna ise Ilıcak şu yanıtı verdi:

"Elbette. Her zaman bu konuda ben zaten şeffaf oldum. Duygularımı da çok kez ifade ettim. Onunla hep farklı yerlerde durduk, görüş ayrılığına düştük. En son Twitter'dan da yazmıştım kendisine, darbe girişiminin hemen ardından. Sonuçta bu bir süreç ve yaşanacak. İfadesi alınacak ve gelip vermesi lazım. Ben buradan sesleniyorum “Gel; aslanlar gibi ifadeni ver.” De ki; ben bunlara destek vermedim. Bu kaçmayla olmaz, kaçtığına da ihtimal veremiyorum. Benim tanıdığım Nazlı Ilıcak, cesurdur ve kaçmaz."

15 Temmuz gecesi annesiyle görüştüğünü ve ona "Bak bu adamlar bu işi bu noktaya getirmişler, Türkiye’de kan dökülüyor. Darbe yaptılar, bu senin için bir fırsat çık konuş ve bu adamları da, darbeyi de lanetle" dediğini aktaran Ilıcak, şunları söyledi:

"Annem o gece hakikaten attığı tweetlerle darbeye karşı bir duruş sergiledi, tepkisini dile getirdi. Ama tabii ondan beklediğim ölçüde bir tutum olmadı. Keşke bayrağı eline alsaydı mitinglere çıksaydı, keşke tankların önüne dursaydı. Belki çok daha farklı olurdu. 15 Temmuz'dan sonra kırılma noktası var neticede bunlar ülkenin bekasına saldırmış. Keşke annem hemen gelip ifade verse.."