Mehmet Ali Erbil: Yatıp kalkıp sağlık sistemimize teşekkür etmeliyiz, Cumhurbaşkanımızdan da Sağlık Bakanımızdan da Allah razı olsun

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, “20 yıldır ayda bir hastaneye yatıp ilaç alıyorum. SSK'lıyım, devletime hizmet verdim. Devletim de bana sahip çıkıyor. İlaçlarımı karşılıyor. Allah devletimizden razı olsun, sağlık sistemimiz çok iyi" dedi. Los Angeles'ta hastalandığında götürüldüğünü hastanede 2 saate yakın bekletildiğini anlatan Erbil, "Yatıp kalkıp sağlık sistemimize teşekkür etmeliyiz. Cumhurbaşkanımızdan da, Sağlık Bakanımızdan da Allah razı olsun” diye konuştu.

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtlayan Erbil, hastalık sürecinde yaşadıklarının maneviyatını derinden etkilediğini söyledi. Erbil, "Yaşadığım bu hastalık süreciyle tekrar Allah'a bağlandım. Hastalık öncesi bağım zayıftı. Şimdi inancım çok kuvvetlendi. Yaşadığım her şey kader. Kimin aklına gelirdi benim gibi hareketli bir adamın bu duruma düşeceği. İnançlı şekilde dik durup bunun da üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Sık sık türbeleri ziyarete gidiyorum. Dua ediyorum gittiğim türbelerde. En son Bursa'ya gittim mesela. İnsanlar beni görünce büyük ilgi gösterdi" dedi.

Soru üzerine Nefise Karatay'la ilişki yaşadığı sürede çektirdiği fotoğraflara ilişkin de açıklamada bulunan Erbil, “O fotoğraflardan dolayı kendimi çok suçlu hissettim. O fotoğrafların çekilmesinde çok sorumluluğum var. Yurt dışında çiftler böyle fotoğraflar çektiriyordu o yıllarda. Biz de Türkiye'de yapalım demiştik. Ama büyük pişmanlık yaşadım. Ben o fotoğrafları Nefise ile evleneceğim diye çektirmiştim. Evlenmeyeceğimizi hiç düşünmemiştim ki. Zaten evlenmeyi düşünmediğim bir kadını öyle göstermeyi asla istemem. Büyük hataydı o fotoğrafları çektirmek” diye konuştu.

TIKLAYIN - "Cumhurbaşkanımızdan da Sağlık Bakanımızdan da Allah razı olsun" diyen Mehmet Ali Erbil’in 11 yıl önceki sözleri gündem oldu