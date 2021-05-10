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"Cumhurbaşkanımızdan da Sağlık Bakanımızdan da Allah razı olsun" diyen Mehmet Ali Erbil’in 11 yıl önceki sözleri gündem oldu

"Tek partili döneme mi döneceğiz acaba? Siz böyle koyun gibi olursanız döneriz valla ona göre"

10 Mayıs 2021 15:47

“Cumhurbaşkanımızdan da, Sağlık Bakanımızdan da Allah razı olsun” diyen Mehmet Ali Erbil‘in 11 yıl önce AKP iktidarını eleştirdiği sözleri sosyal medyada gündem oldu. Erbil'in 11 yıl önce sunduğu televizyon programında ‘koyun gibi’ benzetmesi yaparak ‘tek partili döneme mi geçeceğiz’ diyerek AKP'yi eleştirdiği sözleri sosyal medyada kullanıcılar tarafından paylaşıldı. 

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Mehmet Ali Erbil, “20 yıldır ayda bir hastaneye yatıp ilaç alıyorum. SSK’lıyım, devletime hizmet verdim. Devletim de bana sahip çıkıyor. İlaçlarımı karşılıyor. Allah devletimizden razı olsun, sağlık sistemimiz çok iyi” dedi. Los Angeles’ta hastalandığında götürüldüğünü hastanede 2 saate yakın bekletildiğini anlatan Erbil, “Yatıp kalkıp sağlık sistemimize teşekkür etmeliyiz. Cumhurbaşkanımızdan da, Sağlık Bakanımızdan da Allah razı olsun” diye konuştu.

Erbil'in 11 yıl önce sunduğu televizyon programında ise şunları söylüyor; 

"Bunları da herkes söyleyemez yani sıkar biraz yani sıkar sıkar"

“Hani çoğulcu demokrasiydi bunlar? Hani insan haklarıydı bunlar kendilerine gelince yontuyorlar. Of of bunlar küçük şeyler ama bunlar mide bulandıran şeyler arkadaşlar. Tek partili döneme mi döneceğiz acaba? Yaa siz böyle koyun gibi olursanız dönerler ona göre. Bunları da herkes söyleyemez yani sıkar biraz yani sıkar sıkar. Ama biz kendimizi biliyoruz kardeşim. Kanunlara saygılıyız. Allah’tan korkarız. Önemli olan herkesin bu duygular içinde olması. Kanunlara saygılı olacaksın. Başkalarının haklarına saygılı olacaksın ama maalesef işte. Çok zor günler bekliyor ülkeyi."

TIKLAYIN - Mehmet Ali Erbil: Yatıp kalkıp sağlık sistemimize teşekkür etmeliyiz, Cumhurbaşkanımızdan da Sağlık Bakanımızdan da Allah razı olsun

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