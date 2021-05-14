Mehmet Ali Erbil’den yeni Nefise Karatay açıklaması: Yıllardır içimde kalan vicdan azabımdı; o dergi daha fazla satsın diye maalesef kullanıldık

Oyuncu ve sunucu Mehmet Ali Erbil, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a verdiği röportaj sonrasında çok konuşulan Nefise Karatay açıklamalarına ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı.

Bugünkü yazısında, “Erbil beni arayarak Nefise Karatay'la çektirdiği fotoğraflarına dair pişmanlığını anlatan sözlerine açıklık getirmek istediğini söyledi. Malum bu sözlerinden dolayı da eleştirilere maruz kalmıştı” diyen Tuba Kalçık, Erbil’in şu açıklamasını aktardı:

“Nefise ile ilgili açıklamam yıllardır içimde kalan vicdan azabımdı. Bunu da samimiyetle dile getirdim. Fotoğrafların yayınlandığı o derginin editörü benim arkadaşımdı. Dergi daha fazla satsın diye ben ve Nefise maalesef kullanıldık. Onun pişmanlığını da anlattım sizinle yaptığımız röportajda. İçimde art niyet olmadan sadece içimdekileri paylaştım. Sizin aracılığınızla bunu tekrar belirtmek isterim."

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