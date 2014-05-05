Mehmet Ali Alabora konuştu: Gezi'nin arkasında örgüt yok

Gezi Parkı sürecinde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Mehmet Ali Alabora, Gezi'nin ardından uzun süre sonra ilk kez konuştu. Alabora, "Her şey sadece ve sadece 3 gün içinde oldu. Gezi'nin arkasında hiçbir örgüt yok" dedi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, 6 Mayıs 1972’de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın ölümünün yıl dönümü nedeniyle, "68'den Gezi'ye Toplumsal Mücadele" konulu bir panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak Almanya’dan, Gezi Parkı direnişinin öne çıkan isimlerinden sanatçı- oyuncu Mehmet Ali Alabora, Türkiye’den gazeteci yazar Mustafa Yalçıner ve Taksim Dayanışma Platformu Üyesi Beyza Metin katıldı.

Radikal'de yer alan habere göre, Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (Day-Mer) tarafından Tottenham bölgesinde yer alan Londra Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını Day- Mer Sözcüsü Ahmet Sezgin gerçekleştirdi.

“Halkın bağrına bastığı ‘üç fidan’ın aradan geçen 41 yılın ardından Gezi Parkı’nda başlayan isyanın tam ortasında yeniden yeşererek, barikatlarda çatışan direnişçilere ilham olduğunu” söyeleyen Sezgin, “68 Gençlik Hareketini Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı idam ederek bitirebileceğini zanneden zihniyet, Haziran Direnişini bitirebilmek için Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Ali İsmail Korkmaz, Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan, ve Berkin Elvan’ı da katletti” dedi.

Gezi’nin arkasında örgüt yok

Frankfurt’ta “Duvara Karşı” filminin opera uyarlamasında rolünün sona ermesi ardından etkinliğe katılmak için Londra’ya gelen Alabora’da, ‘Gezi Parkı süreci’ni anlattı.

Gezi Parkı sonrası ilk kez konuşan Alabora, günümüz gençlerinin analog değil de dijital dünyada yaşıyor oldukları için genç kuşağın isyanının dikkat çekici olduğunu ifade etti. Aynı zamanda Oyuncular Sendikası Başkanı olan Alabora, her şeyin sadece ve sadece 3 gün içinde olduğunu ve bunun örgütlenmeyle ilgisinin olmadığını söyledi. Alabora, “Bu bir dijital anlayıştır. Ben sendika başkanıyım. 200 tane üyesi var benim sendikanın, örgütleyemiyorum. Gerçekten, Gezi’nin arkasında hiçbir örgüt yok. Örgütsüzlüğü yüceltmek için söylemiyorum” dedi.

Türkiye’de iç savaş olacak mı?

“Ben bir sanatçıyım” diyen, Alabora konuşmasını; “Ben oradan bakabiliyorum, dünyaya. Oradan bakmak istediğim için de hala sahnede olmak istiyorum. Ya da bir oyun daha yapmak istiyorum. Ya da bir şey daha anlatmak istiyorum. Sanatla anlatmak istiyorum. Benim baktığım ve gördüğüm yerden bu dönüşüm ve geçiş, ‘Gezi ile daha anlaşılır daha görünür bir hale geliyor’ diye, düşünüyorum” şeklindeki sözleriyle tamamladı.

Bir dinleyicinin, “Türkiye’de iç savaş olacak mı?” şeklindeki sorusu karşısında, Alabora’nın, “Bu soruyu bana mı soruyorsun?” yanıtı salonda gülüşmelere neden oldu.

Gezi Parkı olaylarının başlamasının ardından oyuncu Alabora Twitter hesabından “Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş, sen hala anlamadın mı? Hadi gel” mesajını paylaşmıştı. Alabora’nın paylaşımı ile ilgili çok sayıda suç duyurusu yapılmıştı.

Konuşmasını sloganla sonlandırdı

Türkiye’nin gündeminde ilk sırada demokrasinin yer aldığına değinen gazeteci Mustafa Yalçıner, “özgürlük” dendiğinde, mutlaka hemen herkesin tüylerinin diken diken olduğunu söyledi.

İzlenimlerini dile getiren Yalçıner, “Çünkü, yeni 1 Mayıs’tan geliyoruz. Her şey yasak. Sokakta yürümek yasak. Sağa bakmak yasak. Sola bakmak yasak. Konuşmak yasak. Düşünceni ifade etmek yasak. Hele yazmak, çizmek bir basın organında yaymak bu yasak” diye konuştu.

Taksim Dayanışma Üyesi Beyza Metin de konuyla ilgili soruları cevaplarken, “Taksim dayanışması sadece işçi sınıfının örgütlenmesi değildi. İşçi sınıfı örgütlenmesi de ciddi oranda vardı fakat dayanışma bundan ibaret değildi. Çevreciler, sayısız örgüt ve duyarlı vatandaşlar da örgütlenmeye destek vermişti” şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanlığını yürüten Beyza Metin, konuşmasını, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganıyla sonlandırdı.