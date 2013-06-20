CHP'den Mehmet Ali Alabora'ya başkanlık teklifi

Gezi Parkı eylemcilerinin büyük bölümünün “hiçbir partiye yakınlık hissetmemesi ve CHP’ye mesafeli” duruşu konusunda özeleştiri yapan CHP yönetimi, bu gençleri anlamak için bir dizi eylem planı hazırladı.

Bu kapsamda MYK’de, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle AKP’nin “hedef gösterdiği” sanatçı Mehmet Ali Alabora’nın da aralarında bulunduğu bazı isimlere belediye başkanlığı ya da parti yönetimlerinde görev verilmesi önerildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da sıcak baktığı öneri doğrultusunda, Alabora’nın da kabul etmesi halinde Beyoğlu’ndan aday gösterilmesi seçeneği ön plana çıktı.

CHP MYK toplantısında, Gezi Parkı süreci masaya yatırıldı. Toplantıda eylemlerin durulması sonrasında, AKP hükümetinin “baskıcı ve sert” önlemleri gündeme getirebileceği saptamasına yer verildi. CHP’li milletvekillerinin eylemler sürecinde alanlarda olmasının, partiye olumlu yansıdığı değerlendirmesi yapıldı.

‘CHP’li değiller’

Başbakan Erdoğan ve AKP kurmaylarının “Eylemcilerin yüzde 76’sı CHP’li, yüzde 16’sı BDP’li” saptamasının gerçeği yansıtmadığı değerlendirmesi yapan bazı MYK üyeleri, Bilgi Üniversitesi’nin yaptığı ankete dikkat çekerek, tam tersine eylemcilerin yüzde 70’inin kendilerini hiçbir partiye yakın hissetmedikleri sonucuna dikkat çekti. Eylemcilerin büyük bölümünün CHP’yle ilgili “algılarının” olumsuz olduğu belirten bazı MYK üyeleri, partinin politikalarını, Erdoğan’a “yanıt verme” üzerine kurmak yerine, doğrudan gençlerin taleplerini karşılayacak strateji üzerine kurması önerildi.