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Kültür-Sanat

Megadeth'te iki kayıp birden!

Shawn Drover ve Chris Broderick, ABD'li thrash metal grubu Megadeth ile yollarını ayırdı

28 Kasım 2014 19:04

Ayın 25′inde davulcu Shawn Drover’ın müzikal farklılıklardan dolayı Megadeth’ten ayrılmasının ardından, şimdi de grubun gitaristi Chris Broderick benzer bir açıklamayla Megadeth ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Radyo Eksen'in haberine göre, ABD'li thrash metal grubu Megadeth’in 2009 tarihli “Endgame” albümüyle grubun resmi gitaristi olan Chris Broderick, bu albümü takiben “Thirteen” (2011) ve “Super Collider” (2013) albümlerinde de görev almıştı.

2007 senesinin sonlarına doğru gruba dahil olan Broderick şöyle konuştu:

“Son 7 senede Megadeth ile geçirdiğim zaman inanılmazdı ve herkesin beni böyle hatırlamasını umuyorum. Ama müzikal tatlarım artık farklı, yeni bir yöne doğru ilerlemek istiyorum.”

“Şu anda kendim bazı projelerin üzerinde çalışıyorum ve umarım yakında bunları sizinle paylaşabilirim” diyen gitarist, Megadeth öncesinde Jag Panzer’da yer alıyordu ve grupla toplam 4 stüdyo albümüne imza atmıştı.

Drover ve Broderick’in Megadeth’den ayrılmasıyla birlikte grupta Dave Mustaine ile 2010 senesinde gruba tekrar geri dönen Dave Ellefson kalırken, her iki isimden de şu ana dek bir açıklama gelmedi.

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