Megadeth konserine damgayı vuran Mustaine'in saçları oldu

-Türkü Özcan

Geçtiğimiz günlerde, CharmMusic ve Küçükçiftlik Park işbirliğiyle Türkiye’ye gelen, dünyaca ünlü rock grubu Megadeth , bu sefer Hi-Voltage etkinliğiyle Maçka Küçükçiftlik Park’ta sahne aldı.

Festivale katılan diğer isimler ise sırasıyla Comma, Gitarizma, Kurban ve Trivium'du.

İlk sahneye çıkan Comma adında yerli bir gruptu. İnsanlar yavaş yavaş kendini müziğin ritmine bırakmaya başladı. Ardından yine Türkiye'den “Gitarizma” grubu sahne aldı. Gitarizma'nın solistine, bir parçada gitarıyla, sahneye çağırdığı küçük oğlu eşlik etti. Gitarizma performansının sonlarına doğru çalınan AC/DC'nin parçası “Back In Black”le seyirciler coşmaya başladı. Türkiye'den son olarak Kurban grubu sahneye çıktı.

İlk kez Türkiye'de sahne alan Trivium'u herkes merakla bekliyordu. Daha sonra sahne alan Trivium ve solistinin, gördükleri ilgiden dolayı uğradıkları şaşkınlık görmeye değerdi. Solist Matt Heafy, çaldıkları yaklaşık her parçadan sonra İstanbul'u ne kadar sevdiğini ve Türk seyircisinin müthiş coşkulu olduğunu dile getirdi. Fakat Trivium’un ses sisteminde bir problem yaşanmış olmalı ki, müziğin sesi zaman zaman dalgalandı, buğulandı.

Metal konserlerinde ritüel haline gelen 'Pogo' hadisesi malum... “Pogo”da sert müzikle coşan seyirci bir çemberin içinde, deyim yerindeyse delice itişir. Buna “itişme dansı” da denilebilir.

Tam da Heafy'in dediği gibi, her parçada seyirci çılgına döndü, “grup ortalığı yıktı” desek yeridir. Bir metal grubu için önemli bir performans göstergesi olan “Pogo” ayini Trivium'da en üst düzeyde icra edildi.

Ve Heafy, İstanbul'a zevkle tekrar geleceklerini duyurarak veda etti.

Trivium konserinden sonra hava yavaş yavaş kararmaya başladı. Hayranlarının yüzlerinden Megadeth'in sahneye çıkacağı anın heyecanı okunuyordu. Herkesin üstünde bir Megadeth tişörtü, küçük büyük fark etmiyor. Greenpeace üyelerinin yanı sıra Megadeth tişörtüyle gezen küçük çocuklar bile görülebiliyordu konser alanında.

Hava kararmaya, çimenlerin üstünde oturanlar da sahnenin önüne geçmeye başladı. Herkes bu anı bekliyordu. Megadeth'in sahnesi kuruluyor ve Megadeth için tezahüratlar başlıyordu.

Uzun bir bekleyişin ardından Megadeth sahneye çıktı ve kavuşma parçası 'Never Dead' oldu. İnanılmaz bir ambiyans yaşandı, seyirciler grubun neredeyse bütün parçalarına büyük bir coşkuyla katıldı. Megadeth, 'Holy Wars' parçasıyla İstanbul'daki konserini hayranları için unutulmaz anılar bırakarak noktaladı.

Konser öncesinde, sırasında ve sonrasında ilginç bir biçimde hayranları tarafından en çok tartışılan konu Megadeth’in solisti Dave Mustaine’in sarı, gür ve kıvırcık saçları oldu.

Megadeth'in Parça Listesi

1. Never Dead

2. Head Crusher

3. Hangar 18

4. Trust

5. In My Darkest Hour

6. She-Wolf

7. Dawn Patrol

8. Poison Was The Cure

9. Sweating Bullets

10. A Tout Le Monde

11. Angry Again

12. Whose Life (Is It Anyways?)

13. Public Enemy No.1

14. Symphony Of Destruction

15. Peace Sells

16. Holy Wars... The Punishment Due