Medyaya baskına muhalefetten tepki: Bu gidişatın sonu hayırlı olmayacak

Koza-İpek Medya Grubu’na bugün gerçekleştirilen polis baskınına ilişkin siyasilerden de tepkiler geliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Medyası susturulan bir ülkede demokrasiden söz edilemez. Hükümeti bizi dünyaya rezil etmemeye davet ediyorum” derken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de “Bunu tasvip etmem mümkün değil. Bu gidişatın sonu da hayırlı olmayacaktır” dedi.

Bugün gazetesinde yer alan habere göre; CHP lideri Kılıçdaroğlu Rixos Otel'de Adli Yılın Açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katılmadan önce gazetecilerin Koza İpek Medya Grubu'na yapılan baskınla ilgili sorularını cevaplandırdı. Kılıçdaroğlu, “Medyası susturulan bir ülkede demokrasiden söz edilemez. Hükümeti bizi dünyaya rezil etmemeye davet ediyorum" diye konuştu.

CHP lideri, olayı nasıl karşıladığına ilişkin soruya ise "Baskı devam ediyor ama dikkatle takip ediyoruz. Medyası susturulan bir ülkede demokrasiden söz edilemez. Bu konuda hükümeti dikkatli olmaya tutarlı olmaya ve bizi dünyaya rezil etmemeye davet ediyorum" ifadesini kullandı.

MHP Genel Merkezi’nde adaylık başvurusu yaptığı sırada Koza İpek Medya Grubu’na yapılan baskınla ilgili konuşan Bahçeli de şunları söyledi:

"Basın üzerinde çok büyük baskılar olduğu gibi sermaye grupları üzerinde de büyük tedirginlik yaratacak davranışlar sergilenmektedir. Bunlardan bir kötü örnek bugün gerçekleşmiş oluyor. Bunu tasvip etmem mümkün değil. Bu gidişatın sonu da hayırlı olmayacaktır."

Durmuş Yılmaz: Operasyon Türkiye’yi zora sokar

Eski Merkez Bankası Başkanı ve MHP Milletvekili Durmuş Yılmaz, Twitter fenomeni Fuat Avni'nin büyük şirketlere ve medyaya baskın yapılacağı yönündeki paylaşımını değerlendirdi. Yılmaz, "Medya ve sermayeye el koyma, G-20'de Türkiye'yi zora sokar. Bunun konuşulmasından bile utanıyorum" dedi.

Zaman gazetesine konuşan MHP Uşak Milletvekili Durmuş Yılmaz, muhalif kesimlere yönelik mal varlığına el koyma gibi hukuksuz işlemlerden Türk ekonomisinin büyük zarar göreceği uyarısında bulundu.

Yılmaz, keyfi ve adaletsiz uygulamalarla muhalefetin sesini kısma girişiminin dünyaya anlatılamayacağını vurguladı. İş adamlarının mal varlıklarına el konulup basının susturulması durumunda kasımda Antalya'da düzenlenecek G-20 toplantılarında Türk delegasyonunun çok zor durumda kalacağını ve gelecek sorulara cevap veremeyeceğini vurgulayan Yılmaz, söz konusu iddiaların konuşulmasından bile utandığını dile getirdi.

Türkiye'de duruma göre mevzuat uygulandığını, doğrusunun kurala göre mevzuat uygulanması olduğunu belirten Yılmaz, ekonomide kötüye gidiş devam ederken yatırımların önünü kesecek bu tür girişimlerden uzak durması ve gerçek gündemine dönmesi gerektiğini vurguladı.

MHP 24. Dönem Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da operasyonu sert bir dille eleştirdi. MHP'li Türkkan, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Basına yapılan her türlü baskı, demokrasinin topalladığının işaretidir. Dün yapılanlar da yanlıştı, bugün yapılanlar da yanlış. Koza-İpek Grubu'na düzenlenen bu sabahki operasyonu kınıyorum. Bunun bir terör operasyonu olduğunu, ne bize, ne de dünyaya inandıramazsınız. Muhalifleri susturarak, baskı yaparak, hapse atarak seçime gidenler; sadece faşist diktatörlerdir. Kendinize ve bu güzel ülkeye kıymayın."

AB Bakanı'ndan tepki

Operasyona tepki gösteren Avrupa Birliği (AB) Bakanı HDP'li Ali Haydar Konca da, “Özellikle de basına yönelik operasyonların Türkiye’nin demokratik bir ülke olduğu konusunda bütün dünyada büyük bir endişe yaratmasından şahsen ürkerim. Dolayısıyla basına yönelik operasyonların doğru olmadığı düşüncesindeyim” dedi.