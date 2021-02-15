Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: PKK terörünü lanetlerken insan hayatının değeri unutulmuş

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, televizyon kanallarında Gara’nın stratejik önemini konu alan haber programlarını, “Yine bir yerlerden talimat gelmiş” diyerek eleştirdi. 13 Türk vatandaşın yaşamını yitirdiğini hatırlatan Bildirici, “PKK terörünü lanetlerken insan hayatının değeri unutulmuş. Gazetecilik, devlet bu insanları kurtarmak için neden çaba harcamadı diye sormayı da gerektirir” dedi.

Bildirici kişisel sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

Yine bir yerlerden talimat gelmiş; ekranlarda ortak ses, ortak başlık; “Gara operasyonu neden önemli?” Ya 13 insanın hayatı? PKK terörünü lanetlerken insan hayatının değeri unutulmuş. Gazetecilik, devlet bu insanları kurtarmak için neden çaba harcamadı diye sormayı da gerektirir.

Ne olmuştu? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK hedeflerine yönelik düzenlenen "Pençe Kartal-2 Harekâtı" ile ilgili önceki gün yaptığı açıklamada kontrol altına alınan bir mağarada yapılan arama çalışmalarında 13 vatandaşın naaşına ulaşıldığını söylemişti. Akar, "Yapılan ilk incelemede masum ve silahsız vatandaşlarımızdan birinin omuzundan, diğer 12 vatandaşımızın başlarından vurularak şehit edildikleri tespit edilmiştir" açıklamasını yapmıştı. Akar operasyonda 3 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söylemişti. Malatya Valisi Aydın Baruş 13 kişinin hava saldırıları sonucu öldüğü yönündeki iddiaların "yalanca ve alçakça bir provokasyon" olduğunu söylemişti. Hayatını kaybeden 13 kişiden 10'unun kimliğinin tespit edildiğini duyuran Malatya Valisi Baruş, "Bu kişilerin 2015 ve 2016 yılları arasında PKK tarafından kaçırılan ve yıllar boyunca Irak'ın farklı bölgelerinde gezdirilen kişiler" olduğunu ifade etmişti.

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TIKLAYIN - Millî Savunma Bakanı Akar: Gara’da 13 vatandaşımızın naaşına ulaşıldı