Siyasilerden ‘Gara’ paylaşımları

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, “Mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır” açıklamasının ardından siyasilerden Gara’daki şehitler için peş peşe paylaşımlar geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hain terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Terörün kökünü kazıyana kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Siyasilerden gelen paylaşımlar şu şekilde:

TBMM Başkanı: Milletimizin başı sağolsun

"Irak'ın Gara bölgesinde, mel'un terör örgütü tarafından infaz edilen 13 sivil vatandaşımızın naaşı bir mağarada bulundu. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun. Milletimizin başı sağolsun"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır

"Milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır. Güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği ve dualarıyla, terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edecektir. "

İçişleri Bakanı Soylu: Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek

"Irak'ta PKK terör örgütü tarafından alçakça katledilen Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek. Allah bizi Milletimize ve Şehitlerimize mahcup etmesin... Başımız sağ olsun"

Dışişleri Bakanı: Korkak terör örgütü 13 masum vatandaşımızı kalleşçe öldürdü

"Kahraman askerimizin karşısına çıkamayan korkak terör örgütü 13 masum vatandaşımızı kalleşçe öldürdü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyoruz."

Kılıçdaroğlu: Başsağlığı ve sabır diliyorum

"Gara'da bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edilen masum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"

Bahçeli: Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır; ya hıyanet ya hidayet, ya melanet ya da millet

"Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine ve mücavir alanlara yuvalanmış bölücü teröristleri temizlemek amacıyla 10 Şubat 2021 tarihinde başlayan Pençe Kartal-2 Harekâtı başarıyla icra edilmiştir. Müteakiben kahraman askerlerimizin üslerine intikali emniyetle sağlanmıştır. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızı, Milli Savunma Bakanımızı, komuta heyetimizi ve harekâta katılan bütün kahraman askerlerimizi yürekten kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum. Hainlere göz açtırmadılar, manevra sahası bırakmadılar. Nitekim PKK’nın sonu da göründü.

PKK/YPG demek insana ve insanlığa ait olan her değer ve emanetin imhası demektir. Hain örgüt tarafından kaçırılıp bir mağarada alıkonulan onüç sivil vatandaşımızın katledilmesiyle ilgili acı haber milli yüreklere ateş topu gibi düşmüştür. Nihayetinde söz hükmünü kaybetmiştir!

Şehit olan hem kahraman askerlerimize de hem de aziz vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyorum. Başımız Sağolsun diyorum. Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum.

Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır. Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. Ve teröristtir. Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır: Ya hıyanet ya hidayet, ya melanet ya da millet."

Akşener: Türk milletinin başı sağ olsun

"pkk terör örgütü tarafından Gara ‘da şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun..."

AKP'li Çelik: 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırı

"Bu alçak cinayet şebekesine gereken cevabı kahraman askerlerimiz veriyor. 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır. Bu cinayet şebekesi ile hem ülkemizin güvenliğini savunmak hem de insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu cinayet şebekesine silah verenler, kendi ülkelerindeki mahkemelerde bunları aklayanlar, bu cinayetler karşısında sessiz kalanlar cinayetlere ortak oluyorlar. Bu cinayet şebekesine karşı en kararlı mücadeleyi veriyoruz. Bunlara destek verenlerin ve bu cinayetlere sessiz kalanların siyasi projelerini yok edeceğiz. Masum vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."

Davutoğlu: Teröre lanet olsun!

"Teröre lanet olsun! Hain terör örgütü tarafından kaçırılarak, alıkonuldukları mağarada şehit edilen masum sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. #KahrolsunPKK"

Ali Babacan: 13 vatandaşımızın şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendim

Alıkonulan 13 vatandaşımızın Gara‘daki terör eyleminde PKK tarafından şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Vatandaşlarımıza Allah‘tan rahmet, ailelerine sabır, tüm milletimize başsağlığı diliyorum.

Karamollaoğlu: Sivilleri dahi hedef alan hain terör örgütü PKK’yı şiddetle lanetliyorum!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Gara’da alçakça bir saldırıyla şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Sivilleri dahi hedef alan hain terör örgütü PKK’yı şiddetle lanetliyorum!