Millî Savunma Bakanı Akar: Gara’da 13 vatandaşımızın naaşına ulaşıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesindeki Pençe Kartal- 2 Harekâtı'na ilişkin olarak, "Kara operasyonunun başlangıcında 3 kahraman personelimiz şehit olmuş, 3 personelimiz de yaralanmıştır. Harekat boyunca 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist ölü, 2 terörist ise sağ olarak ele geçirilmiştir. Böylece bilinen toplam 50 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kontrol altına alınan mağarada yapılan aramalarda alıkonulan 13 vatandaşımızın naaşlarına ulaşılmıştır" açıklamasını yaptı.

Bakan Akar, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek, hudut güvenliğimizi sağlamak ve daha önce güvenlik nedeniyle açıklanmayan, teröristler tarafından kaçırılan vatandaşlarımız ile ilgili istihbaratı teyit etmek ve gerekli müdahalede bulunmak maksadıyla; uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyi Gara bölgesinde 10 Şubat 2021'de 'Pençe Kartal- 2 Harekatı' başlatılmıştır. Teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları ile sözde karargâh yerlerinden oluşan 50'den fazla hedef başlangıçta hava harekatı ile başarılı bir şekilde tahrip edilmiştir" ifadesini kullandı.

Bakan Akar açıklamasında şunları kaydetti:

"Şehit vatandaşlarımızla ilgili adli işlemler Malatya'da başlatılmıştır"

"Şehit vatandaşlarımızla ilgili adli işlemler Malatya'da başlatılmıştır. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Harekat sırasında hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz.

"Son derece özel ve kritik bir harekat icra edildi. Gerçekten önemli, özel bir harekat yapıldı. Çok geniş bir alanı kapsayan zor arazi ve iklim koşullarında zor bir harekat gerçekleştirildi. Harekatla bölgeye yerleşen, yeniden yapılanmaya çalışan ve bir şekilde hudutlarımıza, güvenlik güçlerimize ve halkımıza saldırı hazırlığında bulunan tüm unsurlar da büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Şu anda 50 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi olmakla beraber aldığımız çeşitli duyumlar, istihbarat kurumlarımızın çalışmaları var. Onların sonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının çok daha fazla olacağı yönünde değerlendirmeler bulunmaktadır. Keşke 13 vatandaşımızı oradan sağ salim çıkarabilseydik. Ancak alçaklar, caniler, bu silahsız masumları yaptıkları katliamla şehit ettiler. (DHA)