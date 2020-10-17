Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: Bazı futbol yazar ve yöneticileri, menajerler ve kulüp yöneticileriyle içli dışlı ilişkiler içine girmiş olabilirler

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, bugünkü kaleme aldığı yazısında futbol medyasına ilişkin eleştirilerde bulundu. Rıdvan Dilmen'in tartışma yaratan iddialarını, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'nın gündeme getirdiği Ersin Düzen\'in TRT\'den aylık 400 bin lira kazandığını iddiasını hatırlatan Bildirici, "Peki ortaya saçılan bunca iddiaya, ipucuna, bizzat işin içinde olan kişilerin açıklamalarına rağmen futbol medyasının hemen hiçbir iddianın, suçlamanın üzerine gitmemesinin nedeni ne olabilir?" sorusunu gündeme getirdi.

"Gördüğüm kadarıyla neredeyse hiçbir karanlık olayın perde arkası yazılmıyor, aydınlatılmıyor. Gazetecilik bilinciyle hareket edilmiyor" eleştirisi getiren Bildirici, "Bazı futbol yazar ve yöneticileri iddia edildiği gibi çıkar ortaklıkları kurmuş, menajerler ve kulüp yöneticileriyle içli dışlı ilişkiler içine girmiş, bu tür ilişkilerden besleniyor olabilirler" dedi.

Bildirici son olarak, " Gazeteciliğin evrensel ilkesi olan temas-mesafe kuralı 1990’ların ortalarından itibaren “taraftar muhabirlik/yazarlık” ile çiğnenmeye başlanınca böyle noktalara gelinmesi kaçınılmazdı. Arınma isteniyorsa, futbol medyası öncelikle federasyon ve kulüp yöneticileri, siyasetçiler, futbolcu menajerleri gibi haber kaynaklarıyla arasına mesafe koymalı. İçli dışlı olmaktan kaçınmalı" değerlendirmesinde bulundu.

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