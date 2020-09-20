Rıdvan Dilmen: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım, belgelerle geliyorum

Rıdvan Dilmen, NTV'de yaptığı değerlendirmelerde MHK Başkanı Serdar Tatlı ve ekibini kendisinin göreve getirdiğine yönelik iddialara cevap verdi. İddialara belgeleri ile cevap vereceğini ifade eden Dilmen, "Pazartesi akşam belgelerle geliyorum. Her şeyi tek tek açıklayacağım. Türk futbolunu kutuplaştırmaya çalışanlar var. Hazır olsunlar, yarın akşam açıklayacağım. Benim MHK başkanını göreve getirdiğim iddia ediliyor günlerdir. Bunu iddia edenler bunu ispatlamak zorunda" dedi.

Türkiye'de futbolun kutuplaştırılmaya çalıştığını ifade eden Dilmen, "Türk futbolunu dizayn etmeye çalışanlar pazartesi akşam hazırlansınlar, kimin vatansever olduğunu, kimin terör örgütü liderleriyle beraber olduğunu yarın akşam açıklayacağım... Benim adım Rıdvan, soyadım Dilmen. Bana oyun sahasındaki oyunuma dair Şeytan dendi. Benim şahsiyetime karşı kimse şeytan di-ye-mez. Benim adım Rıdvan. Bana kimse şeytan diyemez. Çıkıp ispatlamak zorundasınız o zaman" şeklinde konuştu.