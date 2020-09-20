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Spor

Rıdvan Dilmen: Kim vatansever, kim terör örgütüyle beraber açıklayacağım, belgelerle geliyorum

20 Eylül 2020 22:07

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı ve ekibini göreve getirdiğine yönelik iddialara yanıt verirken, "Kimse benim şahsiyetime şeytan diyemez" ifadelerini kullandı. Dilmen, "Kimin vatansever olduğunu, kimin terör örgütü liderleriyle beraber olduğunu açıklayacağım. Pazartesi akşam belgelerle geliyorum. Her şeyi tek tek açıklayacağım. Türk futbolunu kutuplaştırmaya çalışanlar var" şeklinde konuştu.

 

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