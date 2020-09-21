Rıdvan Dilmen: Futbol camiasında 'temiz eller' operasyonu yapılması lazım

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, bir gün önce "Her şeyi açıklayacağım" dedikten sonra kendisi için "şeytan" ifadesini kullananları mahkemeye vereceğini söyledi. Dilmen, bazı spor insanlarının Fethullah Gülen ile ilgili attıkları tweet'leri gündeme getirdi. Dilmen, "Türkiye'de savcılıkların futbol camiasında 'temiz eller' operasyonu yapması lazım" dedi.

Dilmen, bir gün önce "Her şeyi açıklayacağım" dedikten sonra kendisi için "şeytan" ifadesini kullananları mahkemeye vereceğini açıkladı. Rıdvan Dilmen, gazeteci İbrahim Seten başta olmak üzere Mehmet Aslan, muhabir İsmail Er isimlerinin sosyal medya hesaplarından Fethullah Gülen ile ilgili attıkları tweetleri gündeme getirdi.

Dilmen, bu tweetler sebebiyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağını aktardı. Dilmen, ayrıca dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Sesi vuvuzela gibi çıkıyor' diyen İbrahim Seten'i 'devlet büyüklerine saygısızlık yapması' nedeniyle eleştirdi.

Dilmen'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye'de bu yıl tuhaf bir durum oldu. Serdar Tatlı diye, benim de yakınen tanıdığım bir arkadaş MHK başkanı oldu. Fakat ne olduysa bir şey oldu. Daha ilk hafta lig dizayn ediliyor, Rıdvan Dilmen sezonu denmeye başladı. Diyelim ki bu kişiyi MHK'ya ben getirdim. Yahu daha maçlar başlamadı. 400 küsür maç var. Daha maçlar başlamadan başladılar. Peki ne oldu Serdar Tatlı geldi diye. Soruyorum ne oldu?

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kesinlikle ve kesinlikle 'Temiz Eller' gibi operasyon yapması lazım. İstanbul Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı'nın hepimizi, federasyonu, hakemleri, temsilcileri, gazetecileri GBT'den geçirmesi lazım.

"Hâlâ bu arada Erman Toroğlu ve A Spor yönetiminden bir özür bekliyorum. Benim adım Rıdvan Dilmen ben şeytan değilim.

"Şike operasyonu döneminde İbrahim Seten, Fenerbahçe ligden düşürülsün diye kovaladı durdu. Sana ne? Seni ne ilgilendirir? Senin üstüne vazife mi? Sana ne?

"TFF Başkanvekillerinden Mehmet Baykan'ı, Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Aslan arıyor. Diyor ki, 'Siz, Rıdvan Dilmen ve Ferit Şahenk, TFF başkanlığı için yemek yemişsiniz.' Sen niye ararsın ya, nedir maksadın!

"İbrahim Seten vatan hainidir, FETÖ sevdalısıdır. İsmail Er, FETÖ sevicisidir. Senin gibi adamlar hapishanede şimdi.

"Rasim Ozan Kütahyalı, sen 3 Temmuz sürecinde FETÖ sevdalısıydın. Rasim Ozan Kütahyalı, sen şike sürecinde FETÖ'nün yanındaydın. Onların medya grubundaydın. Şimdi maskeyi takmışsın Beyaz TV'de çıkıyorsun. Bu Beyaz TV kimin kanalı Osman Gökçek'in Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in kanalı.

"Bu insanlar vatanı için kendilerini tankların önüne attı. Sizin babanıza karşı durdu. Mehmet Baransu nerede İbrahim Seten, İsmail Er, Mehmet Arslan tayfa. Gariban insanları hapse artıran Baransu nerde?"

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