Medya Ombudsmanı Bildirici: Taciz tecavüz haberlerinde HDP'ye başka, Ensar'a başka gözlük

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "HDP milletvekillerinin, Ensar Vakfı’nda bir öğretmenin, Şırnak ile Batman’da iki uzman çavuşun karıştığı olaylara ilişkin haberler, medyanın kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve cinsel saldırı iddialarına eşit ölçütlerle yaklaşmadığını ve çifte standart uyguladığını gösteriyor." düşüncesini dile getirdi.

Medyanın suçlanan kişiye göre pozisyon aldığı iddiasını Sabah gazetesinin gündeme getirdiğini belirten Bildirici, "HDP Milletvekili Çelik hakkındaki tecavüz iddiası ile Karaman’da Ensar ve KAİMDER yurtlarındaki tecavüzlere ilişkin haberleri karşılaştırınca peşinen suçlu göstermenin de hiç araştırmadan sorgulamadan savunmaya geçmenin de yanlışlığı daha iyi anlaşılıyor sanırım. Gazetecilik ilkeleri, suçlamanın muhatabı olan kişi ve kuruma göre değişmemeli. Oysa karşılaştırdığım ve dört yıl arayla yayımlanan bu haberler, Sabah başta olmak üzere iktidar yanlısı gazetelerin iki olayda farklı kriterlerle yaklaştığını, milletvekili hakkındaki iddiadan dolayı HDP’yi kurum olarak suçlu ilan ettiğini, Ensar Vakfı ve KAİMDER’i ise hiç araştırmadan, soru işaretlerinin üzerine gitmeden savunduğunu ortaya koyuyor." görüşünü savundu.

Bildirici, "18 Temmuz’da internette kullanılan haberleri inceledim. “Tecavüzden bahsetmeyip ‘bir soruşturma ifadesini kullandıkları” suçlaması yöneltilen T24, OdaTV, Habertürk, Karar, Evrensel internet sitelerinde kullanılan haberlerde açıkça 'tecavüz' denilmişti. Cumhuriyet, Birgün, Halk tv, Sol Haber, Independent Türkçe’de 'bir kadına cinsel saldırı' ifadesine yer verilmişti. Anka Haber Ajansı, Bianet, Gerçek Gündem ve Sözcü’nün sitesinde Çelik’in istifası haberinde 'bir kadının şikâyeti' denilmişti. Ancak Bianet, ertesi günkü haberinde 'cinsel saldırı', Gerçek Gündem de 'tecavüz' olarak yazarak iddialara açıklık getirmişti." değerlendirmesinde bulundu.

Bildirici yazısında şunları kaydetti:

"HDP milletvekillerinin, Ensar Vakfı’nda bir öğretmenin, Şırnak ile Batman’da iki uzman çavuşun karıştığı olaylara ilişkin haberler, medyanın kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve cinsel saldırı iddialarına eşit ölçütlerle yaklaşmadığını ve çifte standart uyguladığını gösteriyor. Maalesef medya kuruluşları, kadın ve çocuklara yönelik şiddet, cinsel taciz, tecavüz vakalarını konumlandıkları yayın politikasına göre farklı ölçütlerle değerlendiriyor. Kimi cinsel istismar vakaları failine ya da meydana geldiği yere göre görmezden gelinirken, kimisi büyütülüyor."

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