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'Tecavüz' suçlamasıyla nedeniyle HDP'den istifa eden Çelik: Ben de delillerle bir basın toplantısı düzenleyeceğim, iddiaları çürüteceğim

Tuma Çelik hakkında fezleke düzenlendi

20 Temmuz 2020 08:24

'Tecavüz' suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanan ve partisi HDP'den istifa eden Tuma Çelik, kendisinin de delillerle basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Çelik iddiaları çürüteceğini öne sürdü. 

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Çelik,  yaşananların kendisine yönelik bir komplo olduğunu belirterek, “Tüm bunlar bir kadının bana yönelik iftiraları. Madem böyle bir şey oldu, neden 1 yıl sonra savcılığa şikâyette bulundu? Çok yakında ben de delillerle bir basın toplantısı düzenleyeceğim. İddiaları çürüteceğim” dedi. 

Ne olmuştu?

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in kendisine tecavüz ettiğini belirten müşteki D.K. şikâyetçi oldu. Hakkında soruşturma açılan ve fezleke düzenlenen HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, 'partisinin zarar görmemesi' için istifasını açıkladı. 

HDP,  "Yapılan incelemenin ardından konu derhal 30 Haziran tarihinde Merkez Disiplin Kurulumuza aktarılmıştır. Merkez Disiplin Kurulu, Çelik hakkında derhal soruşturma başlatmıştır. Bu işlemin başladığı andan itibaren Meclis Grup Yönetimimiz Çelik’in tüm parti ve Meclis faaliyetlerini dondurmuştur. Merkez Disiplin Kurulumuz konuya ilişkin çalışmasını titizlikle sürdürmektedir" denildi. 

HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran ise “Özellikle kadınların bilmesini isterim ki HDP kadınların mücadelesinin bileşkesinden oluşmaktadır. Mücadelemiz erkek egemenliğine karşıdır. Herkesin içi rahat olsun, bu işin peşini bırakmayacağız, net bir tutum alacağız. Önceki pratiklerimizle de bu durum sabittir. Soruşturma tamamlanır tamamlanmaz sonuçlarını paylaşacağız” açıklamasını yaptı. 

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