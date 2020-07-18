HDP'den 'tecavüz' iddiasıyla partisinden istifa eden Mardin vekiliyle ilgili açıklama

HDP'den, bir kadına 'tecavüz' iddiasıyla hakkında soruşturma açıldıktan sonra, partisinin zarar görmemesi için istifasını veren Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında açıklama geldi.

Çelik hakkında TBMM’ye iletilen fezlekedeki iddiaların haziran ayı sonunda HDP yönetimi tarafından gündeme alındığı belirtilen açıklamada, "Yapılan incelemenin ardından konu derhal 30 Haziran tarihinde Merkez Disiplin Kurulumuza aktarılmıştır. Merkez Disiplin Kurulu, Çelik hakkında derhal soruşturma başlatmıştır. Bu işlemin başladığı andan itibaren Meclis Grup Yönetimimiz Çelik’in tüm parti ve Meclis faaliyetlerini dondurmuştur. Merkez Disiplin Kurulumuz konuya ilişkin çalışmasını titizlikle sürdürmektedir" denildi.

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İstifayı kişisel sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci İsmail Saymaz da HDP'li Tuma Çelik hakkındaki söz konusu soruşturmanın Mardin’de iki yıl önce seçim çalışması sırasında bir kadına tecavüz ettiği iddiaları sebebiyle yürütüldüğünü ifade etti.

HDP'nin açıklaması şöyle:

Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkında TBMM’ye iletilen fezlekedeki iddialar haziran ayının sonunda Meclis Grup Yönetimimizin gündemine gelmiştir. Yapılan incelemenin ardından konu derhal 30 Haziran tarihinde Merkez Disiplin Kurulumuza aktarılmıştır. Merkez Disiplin Kurulu, Çelik hakkında derhal soruşturma başlatmıştır.

Bu işlemin başladığı andan itibaren Meclis Grup Yönetimimiz Çelik’in tüm parti ve Meclis faaliyetlerini dondurmuştur.

Merkez Disiplin Kurulumuz konuya ilişkin çalışmasını titizlikle sürdürmektedir.