'Tecavüz' suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanan Mardin Milletvekili Tuma Çelik, HDP'den ihraç edildi.

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında HDP Merkez Disiplin Kurulu’nun (MDK) Tuma Çelik’e ilişkin almış olduğu kararı açıklarken şöyle konuştu:

"Merkez Disiplin Kurulumuz Tuma Çelik hakkında kesin çıkarma kararı verdi. Tüzüğümüzün 58f maddesi gereği, yani soruşturulan kişi istifa etse bile 'disiplin soruşturması tamamlanıncaya ve disiplin kurulu kararı açıklanıncaya kadar istifası kabul edilmez' hükmü gereği Merkez Disiplin Kurulumuz Tuma Çelik istifa etmesine rağmen hakkında kovuşturma yapmaya devam etti ve bugün itibariyle kesin çıkarma kararını verdi. Gerekli işlemler yapılıyor. Bunu kamuoyu ile paylaşma gereği duyduk.

"Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kendimize güveniyoruz"

"Bu birkaç gün içinde medyada, özellikle de iktidar yanlısı medyada bize yönelik çok ağır suçlamalarda bulunuldu. Kadına yönelik erkek şiddeti ve kadına yönelik suç aslında toplumsal bir mesele ve bu toplumsal mesele toplumda olduğu gibi bütün siyasi partilerde de zaman zaman ortaya çıkıyor. HDP kurulduğundan beri ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya geldi. Biz kendimize bu konuda çok güveniyoruz. Çünkü bu konudaki kararlılığımızın ve politik hattımızın doğruluğu çok net ve açıktır."

Çelik istifa etmişti

Tuma Çelik, "iftira" olduğunu söylediği soruşturmanın ardından 'partisinin zarar görmemesi' için istifa ettiğini açıklamıştı.

Çelik, yaşananların kendisine yönelik bir komplo olduğunu belirterek, “Tüm bunlar bir kadının bana yönelik iftiraları. Madem böyle bir şey oldu, neden 1 yıl sonra savcılığa şikâyette bulundu? Çok yakında ben de delillerle bir basın toplantısı düzenleyeceğim. İddiaları çürüteceğim” dedi.

Öte yandan Çelik'in kendisine tecavüz ettiğini belirten müşteki D.K.'nın ifadesi ortaya çıktı. D.K. ifadesinde şunları kaydetti:

"'Seni partiye şikayet edeceğim' diye bağırdım. Bana, 'Eğer bu duyulursa ben vekilim, dokunulmazlığım var. Olmadı siyasi hayatım biter, giderim Avrupa'da yaşarım. Yöre halkı benim için 'Erkektir bir zamparalık yaptı' der. Ama sen, eşin ve çocukların insan içine çıkamazsınız' dedi.

"Sonra beni Batman'a getirerek evime bıraktı. Bir ay sonra olayı kız kardeşime anlattım, sonra ailem öğrendi. Süryani Dernekleri Federasyonu Başkanı E.T.'nin yanına giderek, Çelik'in ihraç edilmesini ya da istifa ettirilmesini istedim. Ama E.T., 'Seni öldürmekten beter ederim, ayaklarına sıkarım. Midyat topraklarında barındırmam' diye beni tehdit etti. Bunun üzerine Süryani Derneği'ni taşladım.

"Hakkımda 'tehdit ve hakaret'ten soruşturma başlatıldı. Şikâyetten vazgeçmeleri karşılığında bana, 'Partiye yönelik yıpratma çabalarıdır, Tuma Çelik ile hakkımızda çıkanlar dedikodudur' şeklinde evrak imzalattırıldı. Evrakı imzaladıktan sonra şikayetten vazgeçtiler. Olay nedeniyle ruh sağlığım bozuldu, aile birlikteliğim sonlandı. Evi ve çocukları terk etmek zorunda kaldım.”

Ne olmuştu?

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in kendisine tecavüz ettiğini belirten müşteki D.K. şikâyetçi oldu. Hakkında soruşturma açılan ve fezleke düzenlenen HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, 'partisinin zarar görmemesi' için istifasını açıkladı.

HDP, "Yapılan incelemenin ardından konu derhal 30 Haziran tarihinde Merkez Disiplin Kurulumuza aktarılmıştır. Merkez Disiplin Kurulu, Çelik hakkında derhal soruşturma başlatmıştır. Bu işlemin başladığı andan itibaren Meclis Grup Yönetimimiz Çelik'in tüm parti ve Meclis faaliyetlerini dondurmuştur. Merkez Disiplin Kurulumuz konuya ilişkin çalışmasını titizlikle sürdürmektedir" denildi.

HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Ayşe Acar Başaran ise “Özellikle kadınların bilmesini isterim ki HDP kadınların mücadelesinin bileşkesinden oluşmaktadır. Mücadelemiz erkek egemenliğine karşıdır. Herkesin içi rahat olsun, bu işin peşini bırakmayacağız, net bir tutum alacağız. Önceki pratiklerimizle de bu durum sabittir. Soruşturma tamamlanır tamamlanmaz sonuçlarını paylaşacağız” açıklamasını yaptı.

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