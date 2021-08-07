Medya Ombudsmanı Bildirici: Kartoğlu doğru söylüyor ama gazetesinde eksik bilgi veriyor, okuru yönlendiriyor

Medya Omdusmanı Faruk Bildirici, "Yandaş yandaşlığını yapacak. Ama okuyucuyu yönlendirmek için 'bilgi gizlemek' kabul edilemez" diyen Akşam gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu'nun açıklamasını ele aldığı yazısında "Çok haklı ama söylediğini gazetesinde yapmıyor, eksik bilgi veriyor, okuru yönlendiriyor" dedi.

Bildirici, "Bir genel yayın yönetmeni 'okuyucuyu yönlendirmek için ‘bilgi gizlemek’ kabul edilemez' diye yazıyorsa kendisinin de gazetesinde okurdan bilgi gizlememesi beklenir. Oysa Kartoğlu’nun yönettiği Akşam gazetesinde hemen her gün 'okurdan bilgi gizlendiği'ni gösteren yeni örneklerle karşılaşıyorum" dedi.

Bildirici, Akşam'ın Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un ihracat rakamlarına ilişkin açıklamasını ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun THK ziyaretini haberleştirmelerini örnek gösterdi.

Bildirici, şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanları sürekli ihracatta rekor kırıyorlar, bir önceki bakan Ruhsar Pekcan da rekor kırmıştı. Ama ihracat, dış ticaret ile ilgili olarak tek başına bir değer ifade etmez, ithalat ile birlikte değerlendirilmesi gerekir. İthalattaki artışı gizleyip sadece ihracattaki artışı haber yaparsanız okuru yanıltmış olursunuz.

Kartoğlu’nun yönettiği Akşam gazetesindeki “İhracatta 200 milyar dolar barajını aştık” haberinde Bakan Muş’un ithalat ile ilgili cümleleri itinayla ayıklanmakla kalmamış, bir tek ithalat sözcüğü bile kullanılmamıştı.

Halbuki aynı gün aynı açıklamayı Karar gazetesi “İhracat rekor kırıyor ithalat daha hızlı artıyor”, Cumhuriyet, “Ticaret açığı yüzde 52 arttı başlığıyla vermişti.

Akşam gazetesinin bakanın ithalat ile ilgili cümlelerini ayıklaması ve ithalat hakkında bilgi vermeden dış ticaret haberi yapması okurdan bilgi gizlemek ve okuru yanlış yönlendirmek olmuyor mu?

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Akşam’ın, Kılıçdaroğlu sanki daha önce THK’nın uçaklarının tamir ve bakıma gereksinimi olduğunu bilmiyormuş da ziyaret sonrasında “Maalesef THK’da işe yarar uçak yokmuş” demiş gibi yansıtan haberi gerçekle uyuşmuyor. Akşam, CHP’li belediyelerin THK’ya başvurusunu, THK uçakları konusunda muhalefetin görüşlerini de yayımlamadı.

Sadece 31 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “THK’nın elinde kullanılabilecek uçak yok” ve kayyum heyeti başkanı Cenap Aşçı’nın “Uçaklar 1963 model, kullanılamaz” sözlerine yer verdi.

Bu da okuru yönlendirme ve okurdan bilgi gizleme çabası olmuyor mu?"

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