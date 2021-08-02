Bakan Muş temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı: Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolar oldu. Bu tutar, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek temmuz ayı ihracatı. Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza attı. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Muş, "Yılın ilk yarısını rekorla kapattık. Temmuzda ihracat yüzde 10 artışla 16.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu tutar bugüne kadar gerçekleşen en yüksek temmuz ihracatı. Ocak-Temmuz dönemi ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 35 artışla 121.4 milyar dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracatımız 201.5 milyar dolara yükselerek Cumhuriyet rekoruna imza atarak, ilk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz. İthalatımız temmuz ayında geçtiğimiz yılın aynı göre yüzde 17 artışla 20.7 milyar dolar oldu" açıklamasında bulundu.