Medya Ombudsmanı Bildirici'den AKP milletvekilinin polise hakaretini gizleyen 'iktidar medyasına' tepki: İki farklı evrende yaşıyor gibi bu insanlar

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, 1950’lerde Demokrat Parti’nin uyguladığı propaganda teknikleri ile basına karşı tutumunu örnek gösterdiği bugünkü yazısında, iktidarı, “Günümüzde de AKP medyası, iddiaları aktarmadan cevapları yayımlama yöntemini titizlikle sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, muhalefet liderlerinin eleştiri ve iddialarına verdiği yanıtlar aktarılırken onların ne dediğinden hiç bahsedilmiyor bile…” diye eleştirdi.

“İktidar medyası, iddiayı aktarmadan cevabı yayımlama yöntemini sadece muhalefet liderleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanıtları ile de sınırlı tutmuyor. İktidara değen hemen her konuda, her eleştiride, her iddiada ya hiç haber yayımlanmıyor ya da sadece yanıtlara yer veriliyor” diyen Bildirici, AKP milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın aracını durduran polise hakaret ettiği haberlerini örnek gösterdi.

Mersin Valiliği’nin olaya dahil olan polis hakkında işlem başlatıldığını belirttiği basın açıklamasında AKP’li vekilin hakaretlerine değinilmemesine dikkati çeken Bildirici, devamında söz konusu haberi saklayan kurumları şöyle aktardı:

“Valilik açıklamasını internet sitelerinde yayımlayan iktidar medyası basılı gazetelerde bu konuda habere yer vermedi. Sadece Hürriyet’in taşra baskısında ‘Mersin Valiliği’nden o görüntülere açıklama: Memurlar yasal mevzuatın dışına çıktı’ başlığıyla bir haber yayımlandı. Anadolu Ajansı’ndan alınan haberin girişinde ‘Mersin Valiliği, Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın 18 Temmuz günü aracının durdurulmasıyla ilgili sosyal medyada ses getiren videoya dair açıklama yaptı’ deniliyordu ama olayla ilgili bilgi aktarılmıyordu. Başarır’ın paylaşımına ilişkin link de verilmiyordu.

Sabah ‘Mersin Valiliği, CHP’li Ali Mahir Başarır’ın olayı çarpıttığını belirtti’, A Haber ‘CHP’li Ali Mahir Başarır’ın provokasyon çabası elinde patladı: Mersin Valiliği’nden flaş açıklama’, Yeni Şafak, Hürriyet, Milliyet ve CNN Türk internet sitelerinde ‘Mersin Valiliği’nden Milletvekili Yılmaz’ın aracının durdurulmasına ilişkin açıklama’ başlıklı haberler yayımlandı. Bu haberlerde de valilik açıklamasının dışına çıkılmadı."

Bildirici, “İktidar medyasının iddiaları aktarmadan sadece yanıtları içeren haberler yayımlaması, bilginin topluma ulaşmasını 1950’lerdeki kadar engelleyemez. Ama Türkiye’deki mevcut kutuplaşmanın o yılları hiç aratmadığı göz önünde tutulduğunda iktidar medyasının Cumhur ittifakı seçmenleri üzerinde etkili olduğunu kabul etmek gerek. Gelişmeleri o medya kuruluşları üzerinden takip eden başka taraflara bakmayan okur ve izleyicilerin algıladığı gerçeklerin, bağımsız ve eleştirel medyayı takip edenlerin algıladığından çok farklı olduğu muhakkak. İki farklı evrende yaşıyor gibi bu insanlar” değerlendirmesini yaptı.

