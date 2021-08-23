AKP'den aracını durduran polise “Ekibe tükürürüm, şerefsiz” diyen AKP’li Yılmaz’a tepki: Özür dilemeli

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Ekibe tükürürüm, şerefsiz" diyen AKP milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'a tepki gösterdi. Tayyar, Yılmaz'a özür dileme çağrısı yaptı.

Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortada iyi niyet yok. Plaka kaydı olmasına rağmen vekilin yarım saat bekletilmesi, videoya alınması ve servisi açık kanıtı. Ancak vekilin ‘çemkirme, tükürüğün içeri geliyor, şerefsiz’ gibi hakaretini masum kılmaz. Bu tavır, erdemli bir AK Partiliye yakışmaz, özür dilemelidir." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Aracını durduran polise, "Ekibe tükürürüm, şerefsiz" diyen AKP'li Zeynep Gül Yılmaz: Maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum

TIKLAYIN | Mersin Valiliği, AKP'li Zeynep Gül Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında 'mevzuat dışına çıktıkları için' yasal işlem başlatıldığını açıkladı

TIKLAYIN | AKP Milletvekili Yılmaz'dan aracını durduran polise: "Ekibe tükürürüm, şerefsiz"