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AKP'den aracını durduran polise “Ekibe tükürürüm, şerefsiz” diyen AKP’li Yılmaz’a tepki: Özür dilemeli

"Bu tavır, erdemli bir AK Partiliye yakışmaz"

Zeynep Gül Yılmaz

23 Ağustos 2021 13:25

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, "Ekibe tükürürüm, şerefsiz" diyen AKP milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'a tepki gösterdi. Tayyar, Yılmaz'a özür dileme çağrısı yaptı. 

Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortada iyi niyet yok. Plaka kaydı olmasına rağmen vekilin yarım saat bekletilmesi, videoya alınması ve servisi açık kanıtı. Ancak vekilin ‘çemkirme, tükürüğün içeri geliyor, şerefsiz’ gibi hakaretini masum kılmaz. Bu tavır, erdemli bir AK Partiliye yakışmaz, özür dilemelidir." ifadesini kullandı. 

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