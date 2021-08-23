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Politika

Aracını durduran polise, "Ekibe tükürürüm, şerefsiz" diyen AKP'li Zeynep Gül Yılmaz: Maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum

AKP'li Yılmaz'ın görüntülerini, CHP'li Ali Mahir Başarır paylaşmıştı

23 Ağustos 2021 08:36

Aracını durduran trafik polisine hakaret ettiği görüntüleri ortaya çıkan AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum" dedi. 

Mersin’in Erdemli ilçesinde aracını çeviren trafik polisine "Ekibine tükürürüm senin, şerefsiz" gibi ifadeler kullandığı görüntüleri ortaya çıkan AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Twitter'dan konuya ilişkin olarak açıklama yaptı.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
 
"Üzgünüm... Keşke kamuoyu böyle bir konu ile meşgul edilmeseydi. Arabamı durdurduğum ve kimlik gösterdiğim halde, yasalara aykırı ve kasıtlı bir şekilde maskesiz polisler tarafından yarım saat bekletilmemi ve maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum." 
 

TIKLAYIN - AKP Milletvekili Yılmaz'dan aracını durduran polise: "Ekibe tükürürüm, şerefsiz"

TIKLAYIN - Mersin Valiliği, AKP'li Zeynep Gül Yılmaz'ın aracını durduran polisler hakkında 'mevzuat dışına çıktıkları için' yasal işlem başlatıldığını açıkladı

 

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