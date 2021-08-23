Aracını durduran polise, "Ekibe tükürürüm, şerefsiz" diyen AKP'li Zeynep Gül Yılmaz: Milletimizden özür diliyorum

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Aracını durduran trafik polisine hakaret ettiği görüntüleri ortaya çıkan AKP Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Üzgünüm. Orada bir gün dahi bekletilsem kesinlikle o kelimeleri sarf etmemem gerekiyordu. O kelimeleri sarf ettiğim için milletimizden özür diliyorum" dedi.

Olay anını gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında katıldığı yayında anlatan ve "Yarım saat boyunca orada alıkonulmamın bilinçli bir işlem olduğunu düşünüyorum" diyen Yılmaz, "Kayıtların alınma şekli usulsüz, yapılan işlem baştan aşağı usulsüz ve o kayıtların alınmaması gerekirken bir de yayınlanması usulsüz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Özdemir'in "Olaydan sonra açığa alındılar, polisleri siz mi sürdürdünüz?" sorusuna ise "Hayır, asla. Kendi amirleri bunu uygun görmüşler. Ben de bu vesileyle öğrendim" şeklinde cevap verdi.

Zeynep Gül Yılmaz, Özdemir'in "Danışmanınız polislerden kimlik soruyor, bu normal mi sizce?" sorusuna ise "Vatandaşın da polise kimlik sorma hakkı vardır. Orada karşılaştığımız muamele normal olmadığı için hem şikâyet hakkımızı kullanmak adına hem de karşımızdakinin polis memuru olduğunu bilmemiz açısından çok normal" yanıtını verdi.

Yılmaz'ın ardından yayına katılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da olayın 18 Temmuz tarihinde olduğunu belirtti. Olayla ilgili kendisine açığa alınan polislerin arkadaşlarının ulaştığını söyleyen Başarır, "En son düzlükte de ceza alınca ben bu gerçekleri yayınlamak zorunda kaldım. Zeynep Hanım hakaret etmediğini söyledi, ben de bunun üzerine bu gerçekleri yayınladım" dedi.

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