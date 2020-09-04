Medya Ombudsmanı Bildirici: 'AK Parti medyası'nın bel kemiği gazeteler Uşşaki tarikatı liderinin çocuğa cinsel tacizden tutuklanmasını görmezden geldi

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, hükûmete yakınlığıyla bilinen gazetelerin devlet protokolünde ağırlanan Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanmasını görmezden geldiğini belirtti.

Bildirici," Zira bu şeyh, devlet protokolünde ağırlanan, itibar gören, onurlandırılan bir kişi. Sabah, Takvim, Türkiye, Milli Gazete, Yeni Akit ve Yeni Şafak’ın bu şeyhin küçük çocuğa cinsel tacizden tutuklanmasını görmezden gelmesinin devlet kadında böyle değer verilmesiyle ilgisi olsa gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Bildirici, "Çünkü tarikatlara yakın bir çizgisi olan Milli Gazete dışındaki Sabah, Takvim, Türkiye, Yeni Akit ve Yeni Şafak gazeteleri iktidara yakın gazeteler. Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük medyayı, “Ak Parti medyası” ve 'muhalif medya' diye ikiye ayırıyor. Küçük’ün yaklaşımıyla söylersek, Şeyh Fatih Nurullah’ın çocuğa cinsel tacizden tutuklanması 'muhalif medya'da geniş yer bulurken, 'Ak Parti medyası'nın bel kemiği bu gazetelerde hiç görülmedi. Zaten Şeyh Fatih Nurullah’ın tutuklanması ve çocuk taciziyle ilgili AKP yöneticilerinden ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan da bir açıklama, bir eleştiri gelmedi. En azından bu olayın üzerinin örtülmesine itirazlarının olmadığı anlaşılıyor. Gazeteciliğin bir çocuk tacizcisini bile savunur hale gelmesi ne kadar üzücü. Ama siyasetle bu kadar içli dışlı olunca kaçınılmaz bir sonuç bu." ifadesini kullandı.

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