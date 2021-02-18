Medya Ombdusmanı Bildirici’den “ekran raporu”: İktidar ve muhalefet televizyonlarının ortak noktası, HDP'li konuk yok, kadın yorumcu az!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, bir ay boyunca NTV, CNN Türk, Habertürk, Haber Global, A Haber, Halk TV, Tele 1, KRT ekranlarındaki tartışma programlarını izleyerek yazdığı analizin ikinci bölümünü yayımladı. Bildirici, iktidar ve muhalefet televizyonlarının ortak noktasının HDP'li konuklarının olmaması ve kadın yorumcu sayısının azlığı olduğuna dikkat çekti.

Bildirici kişisel blogunda kaleme aldığı yazıda, "NTV, CNN Türk, Habertürk, Haber Global ve A Haber’deki programlar iktidar karşıtlarına ne kadar kapalıysa, Halk TV, KRT ve Tele 1’deki programlar da iktidar taraftar ve yöneticilerine o kadar uzak. Genel Müdür ve 'Program direktörü' nün elinde bir yasaklı konuklar listesi mevcut. Ama yine de gelişmelere göre AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile sürekli temas halinde karar veriyorlar. Sistem böyle işleyince sekiz haber kanalından yedisindeki tartışma programlarının HDP’li konuklara tamamen kapalı olması şaşırtıcı değil. Dört hafta içerisinde HDP’li isimleri sadece Tele 1’de görebildim. Tele 1, HDP’den Sezai Temelli ve Hüda Kaya’nın yanısıra TİP’ten Erkan Baş, TKP’den Kemal Okuyan’ı tartışma programlarına davet ederek diğer kanallardan farklılaştı." değerlendirmesini yaptı.

Bildirici şunları kaydetti:

"İzlediğim sekiz kanalın tümünün ortak yönü ise kadın konuklara erkeklere göre çok daha az yer vermeleriydi. Sekiz kanalın dört haftadaki konuklarının sadece 47’si kadındı. Yüzde olarak ifade edersek sadece yüzde 12 gibi son derece düşük bir oran. Program yöneten kadın sayısının bu kadar yüksek olmasına rağmen kadınların “kanaat teknisyeni” olarak bu programlarda yer alması hâlâ yetersiz… Bu programları hazırlayanların kadına bakış açıları hâlâ sorunlu… "

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