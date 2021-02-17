Medya Ombudsmanı yazdı: Televizyonlardaki tartışma programlarının değişmeyen yüzleri kimler, rekor hangi isimlerde?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, bir ay boyunca NTV, CNN Türk, Habertürk, Haber Global, A Haber, Halk TV, Tele 1, KRT ekranlarındaki tartışma programlarını izleyerek analiz yaptı. Bildirici'nin analizine göre, , 11 Ocak- 7 Şubat tarihleri arasında sekiz haber kanalında en çok ekrana çıkma birinciliğini gazeteci Gürkan Hacır aldı.

Bildirici kişisel blogunda yayımladığı yazıda, "Tartışma programlarının analizine 'Ekran yıldızları'ndan başlayalım. 11 Ocak- 7 Şubat tarihleri arasında NTV, CNN Türk, Habertürk, Haber Global, A Haber televizyonlarında dört hafta boyunca en çok tartışma programına çıkma sayısında birinciliği Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin ve eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner aldı. Üçü de bu dört haftalık süre içerisinde tam 10 akşam tartışma programına katıldılar. NTV, CNN Türk, Habertürk, Haber Global, A Haber’deki tartışma programlarına en çok katılanlar arasında Emin Pazarcı (A Haber 5 kez), Nedim Şener (CNN Türk 5 kez), Prof.Dr. Yaşar Hacısalihoğlu (CNN Türk 2- Habertürk 3 = 5 kez), Mustafa Kartoğlu (NTV 1+ Habertürk 3= 4 kez), Hulki Cevizoğlu (CNN Türk 4 kez), Uluç Özülker (CNN Türk 4 kez, Prof.Dr. Mesut Hakkı Caşın (CNN Türk 4 kez), Hadi Özışık (CNN Türk 1+ Habertürk 3 = 4 kez) ve Doğu Perinçek gibi isimler de (CNN Türk 1+Habertürk 3 = 4 kez) yer aldı." değerlendirmesini yaptı.

Bildirici yazısında şunları kaydetti:

"Halk TV, Tele 1 ve KRT’deki tartışma programlarını da eklersek, 11 Ocak- 7 Şubat tarihleri arasında sekiz haber kanalında en çok ekrana çıkma birinciliğini gazeteci Gürkan Hacır’a vermek gerekiyor. İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş ve Elfin Tataroğlu ile birlikte KRT’de program yapan Gürkan Hacır, izlediğim dört hafta içerisinde tam 11 akşam ekranlardaydı.

Örneğin yakın geçmişte tartışma programlarının vazgeçilmezlerinden olan Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi artık CNN Türk’teki tartışma programlarına bile nadiren katılıyor. İzlediğim dört haftalık zaman dilimi içerisinde Abdülkadir Selvi sadece bir kez CNN Türk’teki Ahmet Hakan’ın “Tarafsız Bölge” programına davet edildi. Tartışma programlarına konuk olabilmenin temel kriteri siyasi iktidara yakınlık ve iktidar nezdindeki dönemsel itibar olunca programlara katılabilecekler listesi yıllar içerisinde hızla değişiyor; birçok isim hızla eleniyor.

Televizyon kanallarında akşam saatlerinde yayımlanan tartışma programlarının katılımcı listelerinin beş yıl içerisinde bu kadar farklılaşması, siyasi iktidarın haber kanalları üzerindeki kontrolünün ne denli arttığını kanıtlıyor"