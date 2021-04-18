Fenerbahçe, yenik duruma düştüğü maçta Başakşehir'i devirdi

Lider Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada Fenebahçe, deplasmanda ligin alt sıralarında yer alan Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler karşılaşmayı 2-1 kazandı. Başakşehir’in golü Ömer Ali’den (18’) gelirken, Fenerbahçe’nin gollerini ise Szalai (40’) ve Pelkas (57’) kaydetti.

Mücadelede Başakşehir’in orta saha oyuncusu Mahmut Tekdemir 60.dakikada kırmızı kart gördü. Ev sahibi ekip 87. dakikada penaltı kazandı ve Visca'nın şutunu kaleci Harun çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Başakşehir’in golü 18. dakikada Ömer Ali’den geldi. Hızlı gelişen Başakşehir atağında sağ çaprazda topla buluşan Ömer Ali ceza alanı dışından sert vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Fenerbahçe’den cevap 40. dakikada geldi. Sarı-lacivertlilerin Caner'le sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte Ozan'ın aşırttığı topu Szalai yakın mesafeden ağlara gönderdi.

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Fenerbahçe 57. dakikada maçtaki ikinci golünü kaydetti. Sarı-lacivertlilerin atağında ceza alanında sol çaprazda Ozan'ın pasıyla topla buluşan Pelkas uzak köşeye vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Başakşehir'de Mahmut Tekdemir, 60. dakikada Valencia ile girdiği tartışma sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Ev sahibi ekip 87. dakikada penaltı kazandı. Başakşehir atağında soldan ceza alanına giren Gulbrandsen, Harun'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına gelen Visca'nın kullandığı penaltı vuruşunda Harun gole izin vermedi.

Karşılaşma 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.

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