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Spor

Mahmut Tekdemir, ligde 9 yıl sonra kırmızı kart gördü

18 Nisan 2021 21:19

Medipol Başakşehir’in tecrübeli oyuncusu Mahmut Tekdemir, Fenerbahçe maçında çift sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Mahmut, böylelikle ligde 8 yıl 11 ay sonra kırmızı kart görmüş oldu.

Süper Lig’in 35. haftasında Başakşehir, evinde Fenerbahçe’ye 2-1 kaybetti. Turuncu-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Mahmut Tekdemir, sarı-lacivertlilere karşı takımını 60. dakikada kırmızı kart sebebiyle yalnız bıraktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında 29. dakikasında Ozan Tufan’a yaptığı faul sebebiyle sarı kart göre Mahmut, ikinci devrede ise Valencia ile yaşadığı tartışmanın ardından hakem Cüneyt Çakır tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Mahmut, ligde yaklaşık 9 yıl sonra kırmızı kartla cezalandırılmış oldu. Milli oyuncu, son kırmızısını 2 Mayıs 2012’de Sivasspor mücadelesinde görmüştü.

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