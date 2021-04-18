Emre Belözoğlu: Fenerbahçe için mücadeleyi asla bırakmayacağım

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe yenik duruma düştüğü maçta Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Son 4 haftada üçüncü galibiyetini elde eden sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Fenerbahçe için mücadeleyi asla bırakmayacağım" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 2-1 kazandıkları Medipol Başakşehir maçını beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe için mücadeleyi asla bırakmayacağını söylerken, bu takımın bir parçası olmanın kendisi için bir şeref olduğunu ifade etti.

Emre Belözoğlu'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Çok önemli bir galibiyet aldık. Basit yorumlayacağım. Oyunun iyi olan, kötü olan yönleri vardı. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra oyunu daha iyi tutmalıydık. Oyunu daha iyi tutmalıydık. Hepsi elinden geleni yaptı. Altay ile alakalı birkaç cümlem var. Hayatta neyin hayır, neyin şer olduğunu bilemiyorsunuz. Harun'un performansı, Altay'ın şanssızlığı...

Verdiğim söz doğrultusunda mücadele edeceğim. Bu takımın bir parçası olmak benim için yeterli bir şereftir. Sonu ne olursa olsun, biz sonuna kadar beraberiz. Mücadeleleri için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bay haftamıza giriyoruz. Dinlenmek için bir zaman olacak. Oyuncularla değerlendireceğiz oyunun iyi ve kötü yönleri. Daha net oynayabilirdik, Başakşehir 10 kişi kaldıktan sonra. Çok maç var. Sonuna kadar bu yarışı devam ettirecek güce sahibiz. Rakipler de büyük kulüpler, tecrübeli teknik adamları var"