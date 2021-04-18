Aykut Kocaman: Takımın, Şampiyonlar Ligi'yle başladığı bir sezonda şu anda küme düşme hattında olması akıl alır gibi değil

Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir'de Teknik Direktörü Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Başakşehir'in ligdeki durumunu değerlendiren Kocaman, "Şampiyonlar Ligi'yle başladığı bir sezonda şu anda küme düşme hattında olması akıl alır gibi değil" diye konuştu.

Kazanmak istedikleri bir maçı kaybettiklerini söyleyen Kocaman, "Bu bir sonuç oyunu. Durumu anlatmak için çok şey olur ama eninden sonunda geldiğimiz yer, kazanmak istediğimiz maçtan mağlup ayrıldık. Özeti bu" dedi.

"Akıl alır gibi değil"

Başakşehir'in bu sezonki durumunun akıl almaz olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Herhalde dönemin en kritik tarafı burası olacak. Başladığım dönemden itibaren 6 penaltı kullandık. 4 tanesini kaçırdık. 2 tanesini de hakemler, bu VAR'daki genel uygulama oraya doğru döndü, verilen karar dönmüyor ama 2 penaltı iptal edildi. Enteresan bir dönem. Başakşehir için ilginç, çok ilginç bir sene geçiyor. Şu oyun kalitesine çıkabilen bir takımın, Şampiyonlar Ligi'yle başladığı bir sezonda şu anda küme düşme hattında olması akıl alır gibi değil ama bu oyun ne yazık ki böyle bir oyun" şeklinde konuştu.