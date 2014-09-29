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Medeni Yıldırım'ın vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı

Karakolda görevli bir asker tarafından çekildiği belirtilen ve olayı soruşturan Cumhuriyet savcısının soruşturma dosyasına aldığı görüntülerde, çok sayıda kurşun sıkıldığı görülüyor

29 Eylül 2014 18:25

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Kayacık Köyü'nde 28 Haziran 2013 tarihinde karakol yapımı protestosunda çıkan olaylarda vurularak yaşamını yitiren Medeni Yıldırımın'ın vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı.

Lice'nin Kayacık köyündeki karakol yapımını protesto eylemleri sırasında 28 Haziran 2013'te açılan ateş sonucu yaşamını yitiren 19 yaşındaki Medeni Yıldırım'ın vurulma anını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Karakolda görevli bir asker tarafından çekildiği belirtilen ve olayı soruşturan Cumhuriyet savcısının soruşturma dosyasına aldığı görüntülerde, çok sayıda kurşun sıkıldığı görülüyor.

DHA’dan Ferit Aslan’ın haberine göre, silah sesleri altında protestocu grubun karakolun bahçesine taş ve molotoflarla saldırılarını sürdürdüğü ve bu sırada grubun arkasında bulunan Medeni Yıldırım'ın aniden yere yığıldığı görülüyor. Yıldırım'ın ilk anda vurulduğunun fark edilmediği görülen görüntülerde, daha sonra bir grup gösterici tarafından vurulduğu yerden alınarak uzaklaştırıldığı görülüyor. Olay ile ilgili soruşturma sürürken, Cumhuriyet savcısının olay yerinde keşif yapma kararı aldığı ancak keşfin tarihine henüz karar verilemediği öğrenildi.

48 silaha balistik inceleme yapılmıştı

 

Medeni Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği olay ile ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından hazırlanan raporda, karakol içinde ve dışında patlamamış 2 el yapımı bomba, 7'si karakol içinde olmak üzere toplamda 317 uzun namlulu silaha ait kovan ve 1 uzun namlulu silaha ait fişek, 24 gaz fişeği kapsülü bulunduğu belirtilmişti. Raporda, 48 askerin tüfeğinin incelemeye alındığı belirtilerek, " Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün 1 Temmuz 2013 tarihinde hazırladığı ekspertiz raporunda, incelemeye alınan 156 boş kovandan 150'sinin 21 ayrı G3 silaha ait olduğu, 6'sının ise hangi silahtan atıldığının tespit edilemediği, 133 kovanında 5 ayrı silahtan yapılan atışlara ait olduğu, 26 kovanın ise aynı silaha ait olduğunu tespiti yapıldığına yer veriliyor" denildi.

Soruşturmayı yürüten Lice Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, olay sırasında karakolda bulunan 7 asker için Lice Kaymakamlığı'ndan soruşturma izni istemiş, Kaymakamlık İdare Kurulu Bürosu, 27 Ağustos 2013 tarihinde verdiği kararında askerlerden Kayacık J. Ütğm Krk. K. M.Ö. ve Jandarma Özel Harekat Tim Komutanı S.A.Y. için 'Görevi kötüye kullanmak' gerekçesi ile soruşturma izni vermişti. 

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