Medeni Yıldırım'ı öldürüldüğü eylemden görüntüler

18 yaşındaki Medeni Yıldırım’ın öldüğü ve sekiz kişinin de yaralandığı Diyarbakır’daki kalekol protestosunun görüntüleri ortaya çıktı. Bir sene sonra ortaya çıkan ve bir jandarma nöbet kulübesinden çekilen görüntülerde, içlerinde kadınlar, yaşlılar ve gençlerin de olduğu 100’ü aşkın yurttaş, slogan atarak, kalekol inşaatı önüne geliyor. Ellerinde, “Savaş değil, barış istiyoruz” yazılı bir pankart bulunuyor.

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, bu arada, yurttaşlardan uzakta bekleyen, yüzleri kapalı vaziyetteki yirmi kadar genç, etraftan taş topluyor. Daha sonra bu grubun kalekol inşaatının olduğu bölgeye taş attıkları görülüyor. Bu sırada, kadınların da olduğu yurttaşlar geriye doğru kaçıyor. Bir eylemcinin attığı yanıcı maddeyle işçi çadırları tutuşuyor. O an Kalecik Jandarma Karakolu’nun her noktasından art arda silah sesleri duyuluyor. Jandarmaların “Komutanım” dediği bir kişi, “Çekil, bırak telefonu, ben ayaklarının altına nişan alacağım, at şuraya, at atabildiğine” diyor.

Ardından jandarmaların bulunduğu o noktadan topluluğa doğru ateş ediliyor. Yine nöbet kulübesindeki bir jandarmaya ait bir cep telefonundan çekildiği anlaşılan görüntülerde, ekranda uzun namlulu bir tüfek beliriyor. Ve topluluğa doğru durmaksızın ateş edildiği görülüyor.

“Komutanım” denilen kişinin “Ateş ediyorum, çekil oradan” diye emir verdiği görülürken, iki kez “Ah!” sesi işitiliyor. Bu arada, çadırlardan çıkan alevler göğe yükselirken; jandarma karakolunun her yanından kurşun sesleri geliyor. Jandarma tarafından ateş açıldıktan sonra topluluk, çığlıklar içinde geriye doğru kaçıyor. Bir bölümü ‘Kanas’ marka suikast silahından olmak üzere tam 317 kurşunun sıkıldığı andan geriye, Medeni Yıldırım’ın cesedi ve sekiz yaralı kalıyor. Bu sırada kimi jandarmaların “O. Ç… kalan görüntü” diye küfrettiği duyuluyor.

Lice’de 28 Haziran 2013’te Kalecik Jandarma Karakolu yanındaki kalekol inşaatının yapımı köylülerce protesto edilmişti. Yüzünü kapatan birkaç gösterici tel örgüleri aşarak, iş makineleri ve çadırları ateşe vermişti. Karakoldan açılan ateşle 19 yaşındaki Medeni Yıldırım ölmüş, sekiz kişi yaralanmıştı.

Müfettişler: Yetkisizce ateş edildi

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince hazırlanan 2 Ağustos 2013 tarihli ön inceleme raporunda şu hususlara dikkat çekildi:

Olayda çekim yapan 20130628-160808 numaralı görüntü kaydının 1. dakikasının 40'ıncı saniyesinde 'Çekil oradan ateş ediyorum' sesinin duyuldu, aynı görüntüdeki dakikanın 49-51 saniyelerinde bir kişinin 2 kez 'aaah' sesi duyuldu.

Yoğun taş atımına ilişkin görüntü ve seslerle otomatik silahlarla ateş edildiğine ilişkin sesler duyuluyor.

Nöbet kulesinde uzun namlulu silaha ait namlu görüldü. Silah mekanizması ve namlu hareketine göre bu silahla atış yapıldı.

10-15 kişilik grup toplanma yerine doğru yürürken, önce bu grubun en arkasında yer alan ve taş atmaya devam eden iki kişiye, daha sonra bu iki kişinin önünde yürüyen gruptakilere, jandarma tarafından açılan ateş açıldı.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin olay mahallinden ayrıldığı ve jandarma karakoluna yapılmakta olan yeni karakol binasına ve jandarma personeline yönelik tehdit ve tehlikenin sona erdiği ve mevzuatta ateşli silah kullanma şartlarının bulunmadığı, ateşli silah kullanma yetkisinin ortadan kalktığı halde göstericilere karşı ateşli silah kullanılması hukuka aykırı ve cezai sorumluluk gerektirir.

317 kurşun sıkılmıştı

Dosyalarda karakol çevresinde askerlerce atılmış mermilere ait 317 kovan ile göstericilerin attığı ileri sürülen patlamamış iki el yapımı bomba bulundu. Bilirkişi incelemesinde 156 kovanın 21 ayrı G-3 marka tüfekle, 133 kovanın beş ayrı tek atımlık tüfekle, 26 kovanın tam otomatik silahla atıldığı saptandı. Medeni Yıldırım’ın ölümüne neden olan mermi çekirdeği bulunamadı.

Savcılık faili bulamazken Medeni Yıldırım ve olayda yaralanan ikisi kadın beş kişinin el ve yüz svabı ile parmak izleri üzerinde inceleme yapıldı. Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı’nın 2 Temmuz 2013 tarihli ekspertiz raporuna göre Medeni Yıldırım’da ve beş kişide ‘patlayıcı madde kalıntısı’na rastlanmadı. Vurulmasıyla ilgisi olmadığı halde, Yıldırım’ın kanında uyuşturucu madde ve alkol olup olmadığına bakıldı.

Havaya ateş açtık

Uzman Jandarma M.Ü., Başçavuş S.A.Y.’nin 5-6 el ateş ettiğini belirterek, “Protestocuları hedef alıp almadığını bilmiyorum” dedi. S.A.Y. ise üzerlerine taş, molotofkokteyli ve EYP fırlatıldığını, 5-6 kişinin iş makinelerinin yanına gidip çadırları ateşe verdiğini ileri sürdü. ‘Kalabalığın olduğu yerden 1-2 el silah sesi duyduğunu’ iddia eden Yurtoğlu, uyarı amaçlı olarak havaya ateş açıp 30 mermi yaktığını savundu. Gruptakilerin nasıl yaralandığını bilmediğini söyleyen S.A.Y., mağdurlardan şikâyetçi oldu.