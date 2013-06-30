Medeni Yıldırım'ın vurulma anı ortaya çıktı

Diyarbakır Lice'deki karakol protestosu sırasında jandarmanın ateş açması sonucunda vurularak ölen Medeni Yıldırımın, vurulma anı görüntüleri yayınlandı.

İnternette yer alan videoda, 'Savaş değil barış istiyoruz' pankartı eşliğinde, kadınların ön saflarda yer aldığı ve bir Kürt kadınının "Biz karakol yapılmasını istemiyoruz, biz barış istiyoruz" dediği görülüyor.

Videonun ilerleyen dakikalarında ise askerin ateş açtığı ve Medeni Yıldırım'ın da bu esnada yere yığıldığı gözleniyor. Yıldırım, daha sonra da protestocular tarafından kaldırılarak taşınıyor.