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"Meclis'e uyumaya gitmiyorum" deyip uyuyakalan Uğur Işılak, 1 Kasım'da aday gösterilecek mi?

Uğur Işılak'ın, 1 Kasım seçimlerinde aday gösterilmeyeceği iddia edildi

17 Eylül 2015 17:13

7 Haziran’da AKP İstanbul Milletvekili seçilen sanatçı Uğur Işılak’ın, 1 Kasım seçimlerinde aday olarak gösterilmeyeceği iddia edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Işılak'ın yeniden aday olmasına sıcak bakmadığı, 7 Haziran seçimleri öncesinde de AKP yönetimine “Işılak’ı listeye koymayın” uyarısında bulunmasına rağmen Işılak'ın listeye girdiği ve vekil seçildiği belirtildi.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın haberine göre, 7 Haziran’da AKP İstanbul Milletvekili seçilen sanatçı Uğur Işılak’ın liste dışı kalabileceği belirtildi. Edinilen bilgiye göre Işılak’ın milletvekili olmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan sıcak bakmıyor. Hatta 7 Haziran seçimleri öncesinde AKP yönetimine “Işılak’ı listeye koymayın” uyarısında bulunduğu kaydedildi. Buna rağmen Işılak listede girdi ve vekil seçildi.

Milletvekili seçilmeden önce Türkiye gazetesine verdiği röportajda, "Meclis'e uyumaya gitmiyorum. Belli hayallerle gidiyorum" diyen Işılak, Meclis'teki olağanüstü toplantıda uyuyakalmıştı. Işılak, bunun ardından, “Vatanseverin uykusu, hainin uyanıklığından evladır” açıklamasını yapmıştı.

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