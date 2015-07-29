'Meclis'e uyumaya gitmiyorum' diyen Uğur Işılak Meclis'te uyuyakaldı!

7 Haziran öncesi Türkiye gazetesine verdiği röportajda "Meclis'e uyumaya gitmiyorum" diyen AKP İstanbul Milletvetili Uğur Işılak, Meclis'teki olağanüstü toplantıda uyuyakaldı.

Meclis Genel Kurulu yaşanan terör olaylarının ardından olağanüstü toplandı.

Genel Kurul’a daha önce yemin töreni ve Meclis Başkanı seçimi için gelen Ak Parti’nin yeni milletvekili Uğur Işılak salonda uyuyakaldı.

'Meclis'e uyumaya gitmiyorum'

Işılak, daha önce Türkiye Gazetesi'ne verdiği röportajda Meclis'e uyumaya gitmiyorum demişti. İşte röportajın o bölümü:

Meclis'te ne yapacaksınız? Kişisel projeleriniz var mı?

Meclis'e uyumaya gitmiyorum. Belli hayallerle gidiyorum. Sanat adamının sanatsal endişeleri vardır tabii ki. Tasavvur olarak da sanatsal ve medeniyet tasavvuru olabilir. Bunları gerçekleştirmek için gidiyoruz. Bir sanatkâr duyarlılığıyla inşallah bütün sanatçıların taleplerini en üste iletmek vazifem olacak. Sadece iletmekle kalmayıp makul projelerin gerçekleşmesine vesile olacak nitelikte çalışmalar yapmak üzere oraya gidiyoruz.

Asıl hedef, yeni bir medeniyet ve sanat algısını oluşturmak. Son 50 yıl içerisinde kültürel, tarihî, geleneksel yapımızı taşıyan sanat eserlerine çok fazla rastlamak mümkün değil. Yurt dışında dizilerimiz izleniyor. Dilimizi öğrenenler oluyor bu vesileyle. Bunlar bizi mutlu ediyor ancak üzen tarafı da var. Kültürümüz ve tarihimiz yanlış yansıyabiliyor. Dizi ve sinema sektöründe, müzik ve tiyatro alanında çok şeyler yapabilmemiz lazım. En azından nitelikli ve derdi olan insanlara yol açmak lazım. İnşallah göreve geldikten sonra bu kapıları aralamak için var olacağız.