Uğur Işılak uyandı: Vatanseverin uykusu, hainin uyanıklığından evladır!

TBMM Olağanüstü Genel Kurulu'nda uyuyakalan AKP İstanbul Milletvekili Uğur Işılak gözleri açar açmaz telefonuna baktı. 7 Haziran öncesi Türkiye gazetesine verdiği röportajdaki "Meclis'e uyumaya gitmiyorum" açıklaması nedeniyle sosyal medyada alay konusu olan Işılak, kişisel Twitter hesabından açıklama yaptı. Işılak, "Vatanseverin uykusu, hainin uyanıklığından evladır!" dedi.

Hürriyet'e de bir açıklama yapan Işılak ,"Ülkemizin içinde bulunduğu durum nedeniyle 5 gündür 2-3 saat uykuyla duruyorum. Dolayısıyla bu yorgunlukla 10-15 saniye bir kestirme oldu" diye konuştu.

AKP'li Işılak şöyle devam etti:

"Özellikle şunu söylemek isterim ki yaşadığımız şu son bir haftalık süreçte bir horul horul uyuyanlar var bir de harıl harıl çalışanlar var. Ben de bu sorunları çözmek için o harıl harıl çalışanlardan biriyim. Böyle olunca bazen mecliste, bazen okulda bazen misafirlikte böyle kestirmeler olabilir. Bunu çok abartmamak lazım. Suistimal etmemek lazım."

Uğur Işılak uyandıktan sonra Cumhuriyet muhabiri Selda Güneysu şöyle görüntüledi: