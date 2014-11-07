"Meclis'e ifade vermeye gelmeyen Zarrab 'Ameliyata gireceğim, ölebilirim' dedi"

17 Aralık yıolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürecinde gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan Reza Zarrab'ın, 4 eski bakanla ilgili yolsuzluk iddialarını araştırmak üzere kurulan TBMM soruşturma komisyonuna "Ameliyata gireceğim, ölebilirim" gerekçesini öne sürerek ifade vermediği iddia edildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, komisyonun CHP'li üyeleri Erdal Aksünger ve Rıza Türmen, komisyon çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aksünger, Zarrab'ın savcıya "Ameliyata gireceğim, narkoz alacağım, ölebilirim" dediğini, savcının da bu sözleri komisyona ilettiğini söyledi. Aksünger, Komisyon Başkanı Hakkı Köylü'nün bu durumu, "Bu insani bir durum" sözleriyle savunduğunu aktardı.

'Klasör sayısı 14'e düştü'

Rıza Türmen de TBMM soruşturma komisyonun bir dizi usulsüzlükle yoluna devam ettiğini ifade ederken, Meclis'e ilk etapta 32 klasör geldiğini, bunların savcılığa iade edildiğini, bu arada savcıların değiştiğini ve dosyaların Meclis'e 14 klasör olarak döndüğünü anlattı. Rıza Türmen, "Görevden alınan savcıları dinlemeliyiz ki aradaki 18 klasörde ne var öğrenelim; bunu ancak yerleri değiştirilen savcılar bilebilir" diye konuştu.