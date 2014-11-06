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Politika

CHP, Reza Zarrab'ın Meclis'te ifade vermesini bekleyecek

CHP, eski dört bakanla ilgili rüşvet ve yolsuzluk soruşturma komisyonundan çekilmeyeceğini açıkladı

06 Kasım 2014 13:20

CHP, eski dört bakanla ilgili rüşvet ve yolsuzluk soruşturma komisyonundan çekilmeyeceğini açıkladı.

17 Aralık'ın kilit isimlerinden olan Reza Zarrab'ın, Meclis'te ifade vermesinin yolu aranıyor. CMK'nin ilgili maddelerine atıfta bulunan CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, "Zarrab'ın  Meclis'e gelmemesi dava konusu olabilir" diyerek suç duyurusu yolunu gösterdi.

Aksünger ve CHP İzmir Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi, eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı (AİHM) Rıza Türmen düzenledikleri basın toplantısında AKP’nin parmak çoğunluğunu kullanarak  ‘dinleme listelerine’ ve muhalefetin çalışmalarına müdahalesine rağmen komisyondan çekilmeyeceklerini açıkladı.  Rıza Türmen, 17 Aralık savcıları Zekeriya Öz, Celal Kara’nın da bulunduğu 46 kişilik bir liste hazırladıklarına dikkat çekti ve  “ Meclis’e ilk 32 klasör geldi. Daha sonra bu 14 klasörü indi.  18 klasörün içinde ne olduğunu bizim dinlemek istediğimiz savcılar biliyor” dedi.  “ Rüşvet irtibat halinde bir suçtur” diyen Türmen, “ Rüşvet alanı bulmak için rüşvet vereni bulmak zorundasınız. İrtibatlı suç olduğu için takipsizlik kararı verilmemesi gerekir.  Rıza Sarraf’ın çağırılması rüşvet veren ve alanla ilgili. Sarraf’a, “Rüşvet aldın mı? Verdin mi? Kardeşim diye soracağız” dedi.

 

Aksünger: Tanık olarak gelmek zorunda

 

İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, CHP’nin sonuna kadar komisyon masasını terketmeyeceğini söyledi. Ercan Cengiz’den boşalan yer için yeni bir ismin belirleneceğini anlattı.  Soruşturma Alt Komisyonu’nun İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde dinleme yapmasını doğru olmadığını, Rıza Sarraf’ın Meclis’e gelip ifade vermesini istediklerini anlatan  Aksünger, Sarrraf’ın  ‘tanık’ sıfatıyla  gelmek durumunda  olduğunu hatırlattı.  17 Aralık dosyalarına takipsizlik kararı verildiğini bu nedenle CMK’nin ilgili maddeleri uyarınca  Sarraf’ın  komisyondan gelecek çağrıya  karşı duramayacağına  dikkat çeken Aksünger,   gazetecilerin, “Üst komisyon böyle bir çağrı çıkarır mı”? sorusuna,  AKP kanadından böyle bir şey beklemenin zor olduğunu söyledi.  “ Sarraf’ın, ifadeye gelmemesi davalık bir konu” diyen  ve bunun  CMK maddelerine dayandıran Aksünger, suç duyurusu hazırlığına dikkat çekti.

 

 

Sarraf,  ‘Hastayım, ameliyat olacağım’ demiş

 

Aksünger,  İstanbul Adliyesi’nde alt komisyonun dinleme çağrısına Rıza  Sarraf’ın  avukatı  aracılığıyla,  ‘Hastayım, ameliyat  olacağım’ dediğini anlattı ve “ Bu teyatral bir durum” diye değerlendirdi.

CHP,  AKP’nin bakan  ailesi,  çalışma arkadaşlarının çağırıldığı komisyonun tüm  çalışmalarına  katılacak.

 

 

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