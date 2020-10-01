TBMM Başkanı: Türkiye bundan sonra da vatan savunmasında Azerbaycan'ın yanında yer alacak

Meclis yeni yasama yılına bugün başlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop açılış konuşmasını yaptı. Şentop, "Türkiye bundan sonra da vatan savunmasında Azerbaycan'ın yanında yer alacak." dedi.

Şentop, "Büyük bedeller ödeyerek kanımız, canımızla kazandığımız bağımsızlıktır. Biz tam bağımsızlık diyoruz. Bölgemizde ve yakın coğrafyada yaşananları gördükçe, tam bağımsızlığın önemini anlıyoruz. İkincisi, büyük bir devletin küllerinden cumhuriyeti kurmamızdır. Üçüncüsü de demokrasimizdir. Milletimizin bu kazanımları elde etmesinde Meclisimiz öncülük etmiştir. 15 Temmuz gecesi hain terör örgütü FETÖ'nün saldırısına uğrayan ilk kurum Meclisimiz olmuştur. İkinci defa gazi unvanını almıştır. Böyle büyük bir Meclis'in mensubu olmak ne büyük bir şereftir. Bu şerefli görevin üzerimize sorumluluklar yüklediği aşikardır. Bizler ülkemizin ve dünyanın bütün sorunlarını bu yüce çatının altında usulüyle konuşacağız, tartışacağız." diye konuştu.

"Değişim sürecinin içindeyiz"

Şentop, "Tarihin önemli bir kavşak noktasından geçiyoruz. Değişim sürecinin içindeyiz. Virüs salgınının bu büyük değişime katalizör etkisi yaptığını takip etmekteyiz. Koronavirüs salgını hayatta etkilerini gösterecektir. Bu tablo yapıları ve işlevleri tartışılan uluslararası kuruluşları da gündeme getirdi. Başta BM olmak üzere birçok kuruluş iflas bayrağı çekmiş durumdadır. Böyle dönemleri bizim gibi devletler için yeni imkanlar sunduğunu belirtmem gerekir." ifadesini kullandı.

Şentop konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye uluslararası alanda hukuktan, meşruiyetten, anlaşmalardan yana olmuştur. Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi haklarını aradığı kadar, hakça paylaşımın gerçekleşmesi için vardır. Ağır ekonomik sorunlarla boğuşan bazı küçük ülkelerin tetikçi olarak kullanıldığına şahit oluyoruz. Batılı bazı devletlerin, bir takım kukla devlet yönetimlerine de işaret etmek gerekir.

Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olacaktır. Tek millet, iki devlet prensibi sadece bir slogan değildir. Diplomasiden sahaya her alanda yaşayan bir ilkedir. Bu husus ve Türkiye'nin desteği Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ifade edilmiştir."

Erdoğan: Azerbaycan'ın mücadelesinde yanındayız

Şentop'un ardından konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dağlık Karabağ’ı işgal eden Ermenilerin Azerbaycan’a saldırısıyla başlayan çatışmalar, bunun en somut örneğidir. Burada bir kez daha, Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarma ve vatanlarını koruma mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum." açıklamasını yaptı.

Erdoğan'dan Bahçeli'nin AYM çağrısına destek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anayasa Mahkemesi yeniden yapılandırılmalı" çağrısına destek verdi.

Meclis konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Parlamento, AYM'yle ilgili yeni bir yapılanmaya giderse yeni bir adım atarsa seve seve ben de buna katılırım" dedi.

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Meclis'e ilk olarak MHP grubu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geldi. AKP Grubu da Meclis'teki yerini alırken, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, milletvekilleriyle sohbet etti. CHP milletvekilleri, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışlayarak karşıladı.

HDP, açılış törenine katılmadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) açılışı için konuşma yapan konuşmasının sürdüğü sırada Halkların Demokratik Partisi (HDP) grubu protesto amacıyla Meclis bahçesinde oturma eylemi yaptı. TİP vekilleri de eyleme destek verdi.

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Türkiye’den diplomatik mesaj: Bir tek Azerbaycan Büyükelçisi davet edildi



TBMM'nin yeni yasama açılışına katılan yabancı ülke büyükelçilerine bu yıl Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında davetiye gönderilmedi. Locada tek başına oturan bir isim dikkati çekti. O kişinin Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim olduğu ortaya çıktı. Davet edilen tek büyükelçinin Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim olması, bir 'mesaj' olarak yorumlandı.